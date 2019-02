Tidligt forår: Lærken er landet

Sanglærken er en af de første tegn på forår, vi har i Danmark. Vintergækker og erantis er forårsbebudere, man kan få øje på, men lærken skal høres for at foråret er på vej. Selve lærken kan være en vanskelig størrelse at få øje på, men hører du sangen, er den ikke langt fra dig. Vi tog med Ove Mondrup ud til Oldenor, hvor han den 17. februar fik øje på årets første lærke.

Oksbøl: En fotograf, en journalist og en naturentusiast går ud på en mark. Nej, det er ikke indledningen til en vittighed, men begyndelsen på en jagt. Jagten på en forårsbebuder. Af alle tegn på forår er lærken det sværeste at få øje på, men det stopper ikke JydskeVestkysten fra at gøre forsøget. Vi er taget ud mod Oldenor, mellem Oksbøl og Nordborg, hvor Ove Mondrup den 17. februar fik årets første lærke at se. - Jeg cykler denne vej næsten dagligt, og den anden dag hører jeg pludselig lærken. Så blev jeg nødt til at stoppe op, og ganske rigtigt! Jeg fik øje på lærkens særlige flakken over marken, fortæller Ove Mondrup. Ved en vejgrøft står tre mænd og skuer ud over en øde mark i retning af solen. Ove Mondrup er som sådan ikke fugleekspert, men i sit 70 år lange liv har han nydt at følge med i naturens skift. Han befinder sig så ofte på denne strækning, at lærkesangen er en mærkbar forandring i lydbilledet. Hvert år noterer han sig datoer på, hvornår han ser årets første svale og lærke. - Jeg noterer ikke, hvis jeg kun hører den. Jeg skal have set den for at være sikker, forklarer han. Sidste år noterede han lærken i marts, mens andre oplevede fuglen i starten af februar. Men hvordan kan det gå til? Den mystiske lærke har flere hemmeligheder.

Foto: Timo Battefeld Det drilske forårstegn viste sig netop, som vi havde tænkt os at pakke sammen. Foto: Timo Battefeld

Vejrfugl Sidste februar var meget varm, men da marts kom, fik vi sne og kulde igen. Det kan have betydning for, om man er en af de første, som ser sanglærken. - Lærken er en vejrfugl. Når det bliver lidt varmt her, så skynder de sig herop for at markere deres territorium. Men de kan også godt tage sydpå igen, hvis vi får koldere vejr, forklarer Andreas Hermann, som er Naturskoleleder ved Nordals Naturskole. Derfor er den lille forårsbebuder en flyvsk metode at måle forårets komme på. Den lysebrune spirrevip er kendt for at gemme sig i knæhøjde. Deres reder kan findes på en hede - et sted som ingen ser. Sanglærken har nemlig tilpasset sig opdyrkede marker, hvor deres fjerpragt kan gå i et med omgivelserne. Lærkens lyst til at være ved landbrug kan også være årsag til, at bestanden af europæiske sanglærker er halveret de seneste tre årtier, hvor brugen af pesticider steg.

Foto: Timo Battefeld På Ove Mondrup cykeltur mellem Nordborg og Oksbøl så han årets første sanglærke i søndags. Foto: Timo Battefeld

Lettet lærke Tilbage i vejgrøften har hverken fotograf, journalist eller Ove Mondrup set skyggen af lærken. Ove Mondrup skygger for den skarpe eftermiddagssol med sin ene arm, mens den anden peger ud over en øde mark. Her er ingen lyd og de eneste fugle her, sidder i træerne. Er vi kørt forgæves? En bil kører forbi. Tchriup. - Hørte I dét?, spørger Ove Mondrup. Vi havde skam begge hørt bilen, der kørte forbi. Tchriup. - Dér var det igen. Det er lærken, hvisker Ove Mondrup. Vi standser alle op i komplet tavshed. Stilheden er overdøvende. Tchriup lyder det ud i vinden, men fuglen er ingen steder at se. - Lærken synger, når den er i luften, så den må være her et sted, forklarer Ove Mondrup. Og ganske rigtigt spotter vi en lysebrun, flakkende skikkelse lige over marken. Vi kan altså bekræfte, at forårsbebuderen har vist sig på Nordals, men om foråret bliver hængende, lader vi vejret om.

Foto: Timo Battefeld Det flotte februarvejr har trukket sanglærkerne til. Foto: Timo Battefeld

Foto: Timo Battefeld Ove Mondrup skuer efter lærken over marken. Foto: Timo Battefeld