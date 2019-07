Tidligere topchef hos Danfoss sælger sin villa nær Sønderborg

Sønderborg: Ifølge Finans har Legos topchef, Niels B. Christiansen, sat sin villa i Høruphav på Sydals til salg for 7,8 millioner kr. Det skriver nyhedsbrevet Byens Ejendom.

- Det er helt korrekt, at vi i forbindelse med min ansættelse i Lego-koncernen har valgt at ændre på vores boligsituation efter mere end ti gode år i Høruphav på Als for min familie og jeg. For at jeg kan være tættere på arbejdspladsen i Billund i hverdagen, har jeg derfor nu fået en lejlighed i Vejle. Vi har herudover bopæl i Københavnsområdet, hvor vores børn bor, udtaler han til Finans.

Det er Home Sønderborg, der skal stå for salget af villaen, der er tegnet af arkitekt Jesper Thyge Brøgger, og omfatter på 308 kvm bolig i to plan med en 61 kvm garagebygning og en 20 kvm udhusbygning.

Se mere her: https://home.dk/boligkatalog/soenderborg/6470/huse-villaer/klinteskoven_32_hoeruphav_7010000037.aspx