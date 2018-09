Tidligere spillere i Vidar Håndbold samles til stor fest

Sønderborg: - Det er jo tit, når vi har mødtes et par stykker, at snakken går om de gamle dage med håndboldspillet i Vidar. Så en dag besluttede vi at danne en facebook-gruppe for tidligere Vidar-spillere og på under en time, var der over 400 medlemmer, fortæller Anja Lie Tetreault, som selv har spillet i mange år og er med i festudvalget, som desuden består af Christina "Buster" Nissen, Lone Toft og Susanne Posselt.

Og nu er Vidar Reunion-festen så blevet en realitet, hvor over 160 tidligere spillere har meldt sig til og betalt for en stor fest i Skansen i Dybbøl lørdag aften den 29. september.

- Næsten samtlige generationer er repræsenteret og sågar forældre og børn, som har spillet, tilføjer Anja Lie Tetreault. Blandt deltagerne er også kendte navne som fætrene Lars Christiansen og Jan Paulsen - desuden sidstnævntes far, Viggo Paulsen.

- Det bliver rigtig sjovt at mødes igen. Vi har jo tilbragt mange timer sammen til både træning, kampe og lange busture, siger Anja Lie Tetreault.

Deltagerne mødes kl. 17.00 og medbringer, hvad man har af gamle fotos og scrapbøger, inden der er en treretters menu og efterfølgende fest med DJ.

- Og er der nogen, som ikke har tilmeldt sig, så kan man nå det endnu, tilføjer Anja Lie Tetreault, som har mailen anjaliedk@gmail.com