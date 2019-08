Tidligere hofkok åbner nyt selskabslokale i landlig idyl

Fra november 2018 til slutningen af maj har parret knoklet med at indrette det ny sted. Der er gildesal med loft til kip med plads til op imod 50 personer, nye toiletter, moderne industrikøkken samt overetage udsigt over Alssund.

- Vi har altid drømt om at have egen restaurant, men vi vil bare ikke stå her hver aften og weekend, fortæller parret, der har boet ti år i København, inden de i 2015 rykkede tilbage til hjemegnen. Han er fra Løjt, og hun er fra Kobberholm.

Sundeved: Kok Anders Museth Lund og kæresten Nanna Kaad udlever nu en gammel drøm om at åbne deres eget. På Damgaard et stykke udenfor den lille landsby Øster Snogbæk har parret forvandlet den tidligere var kostald til nyt feststed.

- Vi kiggede først for sjov lidt på Sjælland, men det ville blive alt for dyrt. Vi kunne måske få råd til noget i Køge eller Præstø, men så kunne vi ligeså godt tage hjem, siger parret, som har to piger på henholdsvis fem og syv år.

Det var også i hovedstaden parret mødte hinanden. De var rigtig glade for København, men ville gerne skifte lejligheden ud med et hus - og gerne med plads til madvirksomhed.

Den 35-årige mand er uddannet kok hos Restaurant Knapp ved Aabenraa. Desuden har han haft fornøjelsen af at kokkerere for de kongelige om bord på Kongeskibet Danmark. I København arbejdede han på en håndfuld Michelin-restauranter.

Kommet godt i gang

Samtidig med gårdkøbet fik Anders Museth Lund ansættelse som kok hos Telebilling - i dag skiftet ejer og navn til Hansen Technologies - i Sønderborg. Et job han fortsætter med ved siden af sit eget feststed og cateringfirma.

I slutningen af maj havde parret deres først arrangement på Damgaard - en konfirmation.

- Jeg vil gerne lave det mad, folk gerne vil have. Jeg er ikke for fin til at lave en hakkebøf, men det må gerne være lidt anderledes. Med et tvist så gæsterne bliver positivt overrasket, og så skal det selvfølgelig laves ordentligt, siger Anders Museth Lund.

Siden har der været guldbryllup, 75-års fødselsdag, kokkeskole, gourmetaften og mange madbestillinger ud af huset. Desuden overvejer parret at lave sønderjysk kaffebord om søndagen.

- Man skal lige vænne sig til at have folk rundt i haven og gårdspladsen fuld af biler, men gæsterne er vildt begejstrede, siger Nanna Kaad, der hjælper med at servere, og hvor hun ellers kan.