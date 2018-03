Tidligere formand: Vi blev trynet i menighedsrådet

Forældre og menighedsråd blev ikke hørt, før provst og biskops besluttede at ændre regler for konfirmationer. Det kritiserer Oskar Lund, der har trukket sig som formand for Oksbøl Menighedsråd.

Oksbøl: - Hvad vil man med et menighedsråd, hvis man ikke hører det, før man træffer vigtige beslutninger?

Sådan spørger Oskar Lund, der indtil for nylig var formand for Oksbøl Menighedsråd. Han er meget imod den nye procedure for konfirmation på Nordals, og derfor har han trukket sig.

Det samme har hans søster Hanne Lund, der er præst i Oksbøl Sogn. Hun stopper 1. juli i protest mod, at biskoppen, provsten og de øvrige fire præster på Nordals er blevet enige om at ændre i proceduren for konfirmation. Fremover skal unge på Nordals primært konfirmeres i eget sogn og ikke sognet, hvor deres skole har adresse.

Gennem mere end 25 år er alle elever på Oksbøl Friskole blev konfirmeret i Oksbøl Kirke.

- Jeg er uforstående overfor, hvorfor det skal splittes op. Sognet er blevet trynet, mener Oskar Lund og nævner, at et enigt menighedsråd i Oksbøl protesterede, da man erfarede, at kirkens folk ville ændre indskrivningen til konfirmation.

- Det er ikke et anliggende for et menighedsråd. Husk, at vi skal fordele arbejdet mellem mennesker, og det kan man altså ikke sende til urafstemning, forklarer biskop Marianne Christiansen.