Tidligere bankmand hjælper folk af med gæld

Preben Jensen, før filialbestyrer i Kreditbanken, ser konsekvensen af, at det er blevet sværere for folk at låne penge. Som frivillig i Dansk Folkehjælp rådgiver han et stigende antal mennesker med økonomiske problemer.

Sønderborg: I øjeblikket bruger Preben Jensen en del af sin fritid på at hjælpe en person, som skylder tre millioner kroner i skat. En gæld så stor er undtagelsen, selv om det også ser slemt ud for andre, han hjælper. Preben Jensen er frivillig økonomisk rådgiver i Dansk Folkehjælp, som netop har fået forlænget sin aftale med Sønderborg Kommune om at yde gratis rådgivning til borgere med økonomiske problemer. Aftalen koster kommunen 78.000 kroner frem til 2021. - Det har vi valgt, fordi nogle borgere måske ikke har lyst til at indvie kommunen i deres økonomiske problemer, forklarer Preben Storm, formand for social- og seniorudvalget. 62 borgere har benyttet sig af ordningen siden 2016. Preben Jensen har hjulpet en stor del af dem: - Det er sårbare mennesker, som har stødt hovedet imod mange steder. Deres økonomi hænger i laser, men sådan som vores samfund er skruet sammen i dag, har de svært ved at få hjælp andre steder, forklarer han. Da han selv var filialchef, var det da heller ikke de håbløst forgældede, banken ønskede at bruge tid på. Det var at kaste gode penge efter dårlige, som Preben Jensen udtrykker det. - Men nu har jeg muligheden for at hjælpe. Og anset hvad, der har været årsagen, er det ikke min opgave at bebrejde folk de fejlbeslutninger, der har givet dem problemer, siger han.

Tre steder at få hjælp Her kan man få gratis hjælp, hvis man som borger i Sønderborg Kommune har økonomiske problemer:



Dansk Folkehjælp



Giver hjælp til alle efter personlig henvendelse. Rådgivningen foregår efter aftale i Frivillighedens Hus, Perlegade i Sønderborg.



Kirkens Korshær



Hjælper borgere, der kommer i varmestuen i Kirkens Korshær.



Jobcentret



Vejleder borgere på offentlig forsørgelse og med tilknytning til Jobcentret i budgetlægning og afvikling af gæld.

Preben Jensen meldte sig som frivillig økonomisk rådgiver, da han gik på pension. Dansk Folkehjælp kunne godt bruge flere som ham i Sønderborg-området. Foto: Birthe Juul Mathiasen

To slags trængte Preben Jensen noterer, at Dansk Folkehjælp modtager et stigende antal henvendelser fra økonomisk trængte i Sønderborg Kommune. De kommer hovedsageligt fra midaldrende eller ældre personer. - Yngre har mulighed for at få hjælp af deres forældre, hvis de havner i økonomisk uføre. Det har de ældre ikke, fremhæver Preben Jensen. Der er to grupper: Dem, hvis økonomi er blevet ødelagt af skilsmisse, sygdom eller dødsfald i familien og dem, der har haft for vane med at bruge alle penge straks uden at gemme til senere på måneden. Måske på grund af et misbrug. - Er man presset økonomisk, er det fristende at tage kviklån, som byder sig til overalt. Det er helt urimeligt, hvad de tager i renter, mener den tidligere bankmand og giver et eksempel: Han har rådgivet en kvinde, som lånte 3.600 kr. og kun 14 dage efter skyldte 4.375 kroner. - Så man kan jo selv regne ud, hvad det er vokset til i løbet af et år, opfordrer han. Som bankmand hørt han om enkelte, der tog deres eget liv på grund af gæld, de ikke kunne se sig ud af. Andre er blevet syge. At have gæld stjæler nattesøvnen og slider på selvværdet: - Når det vælter ind med rudekuverter, og folk bliver ringet op eller får besøg af kreditorer, der truer med at gå til fogeden, aner mange ikke, hvad de skal gøre, konstaterer Preben Jensen.

Brug for flere Preben Jensen og to andre frivillige rådgivere under Dansk Folkehjælp i Sønderborg Kommune lægger budgetter, kontakte kreditorer, søger om udsættelse eller gældssanering, og prøver at skabe forståelse for, at udgifterne skal skæres ned: - Er huslejen for dyr, skal man finde noget billigere. Ellers skal man skippe bilen. Ja, den er dejlig at have, hvis man bor langt ude på landet, men har man ikke råd, er man nødt til at klare sig uden. Det samme gælder kæledyr, forklarer han. - Det, der driver mig, er at det nogle gange lykkes. Personen opdager, at der kan gøres noget. Det sker måske i halvdelen af tilfældene, konstaterer han. Dansk Folkehjælp har brug for flere frivillige rådgivere. - Man behøver ikke være et talmenneske som mig. Bare man kan regne. Vigtigst er, at man har empati og lyst. Det, man ikke ved om jura og gældssanering, er der andre rådgivere, der kan hjælpe med, forklarer Preben Jensen.