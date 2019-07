Tiden stod næsten stille i varmen under dronningens besøg på Byens Havn

SØNDERBORG: Der blev øvet intenst på opstillingen på Ankerpladsen på Byens Havn, før dronning Margrethe fredag kom på besøg for at se alt det nye. På slaget 10 kørte majestæten op foran løberen og steg ud iført sommerkjole og hat i gammel rosa farve. Borgmester Erik Lauritzen viste vej ad røde løbere og brosten i det kvarter, der udgør byens modernistiske havneområde som kontrast til gamle bydele og bygningværker, dronningen har set så ofte før.

Dronningen besøgte Byens Havn i forbindelse med sit årlige sommerophold på Gråsten Slot. Det er Sønderborg kommune, der havde foreslået majestæten at lægge vejen forbi for at se alle nyskabelserne i form af bygninger og kunstværker. Mange mennesker kom tilfældigt forbi havnen i formiddagstimerne og mødte der Danmarks dronning på besigtigelsestur sammen med borgmester Erik Lauritzen og et større følge med en hel del repræsentanter for Bitten & Mads Clausens Fond, der har skudt store millionsummer i udbygningen af Byens Havn. Dronningen sluttede det officielle program af med frokost i restauranten Syttende svarende til dens etage. Gourmetrestauranten åbner i august, men dronning Margrethe fik lov at nyde udsøgte spiser og en unik udsigt lidt før alle andre.

- Jeg har gået på kursus hos Kristian Vodder og blev bedt om at male her i dag. Det gør jeg gerne, sagde Ria Korsholm Madsen foran et abstrakt maleri i mange farver, som rykkede i begivenhedernes centrum, da dronning Margrethe kom og drøftede processen i et kunstværks tilblivelse.

På vej hen ad havnekajen opdagede forbipasserende pludselig, de var meget tæt på Danmarks dronning. En mand i Audi blev tålmodigt holdende en halv times tid, mens dronningen fik vist Ewers Pakhus i billeder før og nu af direktør for kultur, turisme og bæredygtighed Inge Olsen i spraglet grøn sommerdress. Folk sprang af cyklerne og begyndte at fotografere vildt omkring sig, men så dukkede et par ældre, stramme betjente op og bad cyklisterne fortrække, så dronningen kunne komme forbi.

Tidscirkler

På Bitten og Mads Clausens Plads befinder sig seks cirkler i rustfrit stål lavet af Olafur Eliasson, der selv var til stede for at fortælle om sit kunstværk Tidscirkler. Han opfordrede til at være i nuet og se kunstværket, som det ér, når man er til stede og får forskellige indtryk afhængig af årstider og sindsstemning. Det er skabt for at forbinde vandet, byen og det ny Hotel Alsik.

- Kalder vi noget tidløst, fratager vi dets historie og fremtid. Vi kommer altid fra noget på vej til noget andet. I hotellets spa er der ikke grænser for, hvad man kan blive behandlet og renset for. Man kan også spørge sig selv, hvad er det, jeg har behov for. Virkeligheden er relativ i forhold til, hvordan vi ser den. Tiden er en aktiv dimension. Hvis vi flytter os, ser vi tingene anderledes, sagde Olafur Eliasson med opfordring til børn til at klatre på kunstværket, slide på det, røre ved det og slange sig i det.

Derefter gik dronningen til frokost i Hotel Alsik sammen med formanden for Bitten & Mads Clausens Fond, Peter Mads Clausen, og den øvrige delegation, der trods varmen var pænt forud for programmet.