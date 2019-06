Sønderborg: Det har været forholdsvis roligt for politiet i Sønderborg det seneste døgn. Men det blev dog til et indbrud hos en virksomhed på Stødagervej i Sønderborg, hvor en hængelås til et bur er blevet klippet op og ti 11 kilo-gasflasker stjålet.

Desuden har der været ubudne gæster i en villa på Søndre Landevej i Adsbøl i tidsrummet 4. juni til 16. juni, hvor der er stjålet en computer af mærket HP og nogle penge.