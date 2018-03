Thyra Frank var klar til en aftenvagt i Sønderborg

Ældreminister Thyra Frank besøgte mandag eftermiddag Center for Korttidspladser i Sønderborg for at se, hvordan det er lykkedes Sønderborg at blive foregangskommune indenfor ældrepleje.

Sønderborg: Landets ældreminister Thyra Frank ved godt, hvordan man driver et plejehjem. For hun har selv tidligere været forstander af plejehjemmet Lotte på Frederiksberg.

Lotte blev landskendt for sin særlige tilgang til ældre borgere, der blev behandlet som de individuelle mennesker, de var, også før de flyttede ind. Altså skulle man tro, at ikke meget kunne imponere landets ældreminister, da hun mandag eftermiddag blev vist rundt på Center for Korttidspladser i Ulkebøl.

Men sådan var det ikke:

- Hvor er det dejligt at høre, at man her på stedet behandler hver enkelt borger på en respektfuld og værdig måde. At man f. eks ikke flytter en døende, selv om det oprindeligt var planlagt, sagde Thyra Frank efter en rundgang på stedet, hvor hun gav hånd til alle de beboere, hun mødte undervejs.

Hos Ninna Hansen og hendes pårørende satte Thyra Frank sig i sofaen for at høre, hvordan det går med genoptræningen. Ninna Hansen fortalte, at hun nu kan løfte benet og har udsigt til at kunne komme hjem 26. marts.