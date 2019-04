Thomas Ejes stedsøn kaster sig over antikviteter

25-årige Rick Scrivens har droppet kunsthistorie på Aarhus Universitet for i stedet at åbne egen antikvitetsforretning i Sønderborg.

Sønderborg: Scrivens Antiques er åbnet på Alsgade i en selvstændig del af forretning Havekrukken. Bag butikken står 25-årige Rick Scrivens, hvis mor Katherine Scrivens er Thomas Ejes bedre halvdel.

- Det er gennem Thomas og min mor jeg har fået kærligheden til kunst og flotte gamle ting. Vi har samme smag, siger den unge mand med et stort smil, mens han stolt viser rundt i forretningen, der både er med antikviteter og ældre reproduktioner - primært borde, stole og kommoder.

- Jeg har været vild med alt det gamle i mange år. De her møbler er ikke kun spændende og flotte. Man får også en del af historien ind i sit hjem. Et hjem er ikke kun et sted, hvor man spiser og sover. Det er også et sted, hvor man skaber et minikosmos for sig selv, kommer det begejstret fra den unge mand.

Møblerne køber han hos Nordens Antik i Rødding, hvis ejere han kender gennem moren og Eje. Der sker som kommission, hvilket vil sige, at Rick først betaler, når varen er solgt videre, hvilket er en stor hjælp.