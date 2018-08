Thomas Eje overvældet over Skovby-succes

Skovby: Skuespiller, musiker og entertainer Thomas Eje har efterhånden oplevet lidt af hvert i sin 40 år lange karriere, så efterhånden skal der noget til, før han bliver overrasket af noget i showbiz - i hvert fald for hans eget vedkommende. Han har prøvet store glamourøse show i Las Vegas. Nu kan det være, at Als Vegas bliver den store succes.

Kulturhuset Harbæksgaard, Nedervej 6 i Skovby på Als er rammen om en femte intimkoncert lørdag den 13. oktober kl. 19.30.Billetterne koster 415 kr. pr. person. Billetprisen indeholder underholdning to gange en time med en pause ind imellem.Thomas Eje satser på at lave en pakke til busselskaber, virksomheder og firmaer med spisning, underholdning og rundvisning i Galleri Eje.Billetter kan bestilles på telefon 2142 0006, på email: thomaseje@thomaseje.dk eller på hjemmesiden www.thomaseje.dk

Fast arbejde

Og så siger han på sin sædvanlige underfundige facon og med et stort smil.

- Det kan gå hen og give fast arbejde!

Ægteparret Eje flyttede for ti år siden ind på Harbæksgaard, hvor de etablerede Sønderborg-områdets største galleri på 700 kvadratmeter med især mange malerier fra Katherine Scrivens Ejes hånd. En overgang havde de udstilling to steder i Sønderborg. Først i den øvre del af gågaden overfor Rønhaveplads og senest på Perlegade midt imellem rådhuset og citykrydset. Nu er det hele samlet i Kulturhuset på Nedervej.

I alle årene har de drømt om og tumlet med planerne om et lille koncertsted i en af staldlængerne. Og den drømt gik i opfyldelse i juni med den første af flere åbningskoncerter.

Hverken Katherine eller Thomas Eje havde turde håbe på, at det ville give et sådant run på billetter, som det foreløbig har været tilfældet.

- Et er at gå på sin egen scene i sit eget private hjem. Et andet er at få den opbakning, som vi har fået, understreger Thomas Eje. Han kan ikke svare på om eller hvornår legendariske Linie 3 igen går på de store danske scener, men han kan fortælle, at han satser på at fortsætte med intimkoncerter på den lille scene i Skovby.

- Det passer perfekt til busselskaber, virksomheder og firmaer, der vil forkæle deres medarbejdere med en pakke bestående af spisning, underholdning og rundvisning i galleriet, siger han.

Og Thomas Eje har mere i ærmet. Han begynder allerede nu at tænke på julekoncerter i det sydalsiske.