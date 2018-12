Thomas Eje - nu med cello

- Min far (Poul Eje, red) underviste i tegning på Kunsthåndværkerskolen/Skolen for brugskunst i København, og her var der en elev, som arbejdede med glaskunst, fortæller Thomas Eje. Han fik det med hjem til sin tidligere bolig i København, og har siden haft det pakket ned. Nu kan det flotte arbejde beundres i Den blå sal, og eleven har siden udviklet sig til at blive en international kunstner. Hun hedder Lene Bødker og er blandt andet vinder af "Kanasawa" Glass aword (glassets Oscar).

Og der er meget mere end nye instrumenter publikum bliver præsenteret for, når kunstnerægteparret Katherine Scrivens Eje og Thomas Eje tager i mod i den store ombyggede landejendom. I væggen mellem Den blå sal og salonen er der glaskunst, som giver et fantastisk lys, når der kommer solskin ind ad vinduerne.

Skovby: Det er ikke, hvem som helst, man bare kan give et instrument i hånden og der kommer toner ud af det. Det kan man med skuespiller, musiker og entertainer Thomas Eje, der hele tiden prøver noget nyt. Senest er han begyndt at spille på cello i sine nye shows i Kulturhuset Harbæksgaard på Nedervej i Skovby på Sydals.

Der er run på billetterne til koncerterne på Harbækgaard. Derfor er det klogt at gå ind på hjemmesiden - www.harbaeksgaard.com - og følge med i, når der er nye koncerter.Thomas Eje satser på, at lave en pakke med koncerter til busselskaber, virksomheder og firmaer med spisning, underholdning og rundvisning i Galleri Eje. Roskilde Rejsebureau kommer med de første selskaber i løbet af foråret.

Hollandske kakler

Men det er ikke det eneste nye på Harbækgaard. Katherine Scrivens Eje har foruden mange nye malerier arbejdet med "hollandske kakler", som kan ses i Salonen. Netop her satser ægteparret på at lave et koncept med Team Building og Firmaevents. Det kan være både kunst- eller scene-relateret.

Det er ikke kun Katherine, som arbejder med keramiske ting. Thomas Eje har formet og lavet en tallerken-række i Picasso-stil. De maler sammen, men der arbejdes også benhårdt med intimkoncerter på scenen i Harbækgaard.

Helt utroligt har der siden 30. juni været totalt udsolgt til samtlige koncerter med cirka 80-90 personer hver gang. Når koncerten den 9. marts er afviklet, har der været ni koncerter. Ved mange af dem har pianist Mads Granum også været på scenen. Der har også været koncerter med Sønderborg Gospel Choir, Randers Bigband og en radiooptagelse.

Thomas Eje har mange jern i ilden. De første busselskaber kommer på besøg til foråret, og så arbejdes der på en søndags frokostkoncert, hvor Jette Torp og Jan Kaspersen er på scenen. Da får Thomas Eje lov til at stå i baren.

Har Thomas Eje succes med koncerter, så har Katherine det samme sine malerkursus for kvinder. Der er plads til 15 kvinder, og der har været udsolgt til samtlige kurser indtil nu. Der er et nyt kursus på plakaten den 28. april, og her er der få billetter tilbage.

- Der er en hel dags kunstundervisning med forkælelse, siger hun. Kvinderne bliver forkælet med god mad, kunstundervisning og live underholdning af Thomas Eje.