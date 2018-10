Telia bedragerisag udsættes til marts 2019

SØNDERBORG: Tre topadvokater og en specialanklager foruden dommer og anholdte vidner afhentet af politiet mødte mandag forgæves op i Retten i Sønderborg, hvor en omfattende databedrageri-sag skulle gå videre efter et halvt års udskydelse.

En domsmand havde meldt sig syg de to dage, sagen var berammet i denne uge. Det lykkedes ikke dommer Jens Schultz-Hansen at ringe domsmanden op og få at vide, hvornår vedkommende forventede at melde sig rask igen. Sagen med næsten 100 forhold i størrelses-ordenen 20-7000 kroner er derfor udsat til marts 2019. Den var sidst for retten i april i år. Det formodede databedrageri er begået i 2015, og der falder således først dom tre et halvt år efter.

Advokaterne Nima Nabipour, Vivi Muurholm Matthiesen og Jan Schneider var ikke i stand til sammen med specialanklager Heidi Colbæk at finde en tidligere dato for, hvornår de alle kan give møde i sagen ved Retten i Sønderborg.