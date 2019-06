Telenor dækker Bon Jovi

Sønderborg: Der er plads til 35.000 gæster på Kær Vestermark, Slagmarken, hvor Bon Jovi giver koncert 11. juni. Her vil størstedelen af gæsterne flittigt sms'e, ringe og bruge sociale medier som snapchat, instagram og Facebook. Det vil naturligvis kunne mærkes på mobilnettet.

Derfor vil Telenor skrue ekstra op for dækningen ved at opstille en ekstra mobilmast, som skal afhjælpe den stigende mobilaktivitet.

- Tilskuere i alle aldre er vant til at dele store mængder content med familie og venner på de sociale medier og vi ved, at kundernes gode oplevelse i høj grad afhænger af en velfungerende mobildækning. Til en koncert af denne kaliber er der behov for en opjustering, og derfor gør vi vores ypperste for at sikre kunderne en god og stabil mobildækning under koncerten, siger netværksstrateg hos Telenor, Jesper Mølbak, i en pressemeddelelse.