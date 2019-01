Telefonichefen faldt for Skansegården - nu er den købt

Sønderborg: Naturstyrelsen Sønderjylland har fået afsat den historiske Skansegården med en fantastisk panoramaudsigt ud over Sønderborg Bugt. Ejendommen på omkring 300 kvadratmeter placeret på en grund på knap 7000 kvadratmeter - svarende til syv almindelige parcelhusgrunde - ligger kun 500 meter fra vandet.

Udbudsprisen var 2,5 millioner kroner for ejendommen, som ifølge udbudsmaterialet er temmelig forfalden, så en del udgifter til istandsættelse må påregnes. Men det skræmte ikke direktøren for og medstifter af den succesfulde telefonivirksomhed ipnordic i Gråsten, Charles Ginnerskov. For han har købt ejendommen for det dobbelte - fem millioner kroner.

- Lige nu er der ikke så meget at fortælle om Skansegården, andet end den har en meget smuk beliggenhed, som jeg faldt for. Jeg håber en gang i fremtiden at renovere ejendommen. Men det er ikke er projekt, jeg er gået i gang med endnu, siger Charles Ginnerskov.

Et tocifret antal havde, ifølge Naturstyrelsen, budt på ejendommen.