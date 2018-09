Tegninger af A.C. Møller kom tilbage til familien

Egernsund: Det var en særlig dag både for ægteparret Merete Højfeldt og Per Graven Nielsen og efterkommerne af teglværksejeren A.C. Møller.

A.C. Møller (1892-1980) kom fra Fyn og studerede på Teknisk Skole i Odense og i Svedala i Skåne.Overtog i 1919 Teglværket "Grønland" i Egernsund, som havde eksisteret siden 1700-tallet. Fabrikken lukkede i 2002 under italienske ejere. Var gift med Ella Møller, født Petersen, og sammen fik de tre børn. Slægtsforeningen Ella og A.C. Møller har overtaget tegningerne af A.C. Møller, som ægteparret Per Graven Nielsen og Merete Højfeldt havde fundet under en renovering af huset.

Lå gemt i kiste

Per Graven Nielsen og Merete Højfeldt havde i 1997 købt grunden på Skovgade i Egernsund, som i daglig tale hedder Grønland. Navnet stammer fra det tidligere teglværk, som i det forrige århundrede producerede stor mængder tegl både til Danmark og Tyskland.

- Vi var i gang med en restaurering i en af bygningerne for et års tid siden, da vi stødte på en kiste, hvor der lå en masse dyner gemt, fortæller Per Graven Nielsen.

Kisten skulle dog ikke kun indeholde gamle ting til soveværelset:

- Det viste sig, at i bunden lå 50 tegninger, som var dateret og flere af dem også signeret af A.C. Møller. Det var et bemærkelsesværdigt fund, siger Per Graven Nielsen.

Sammen med konen Merete Højfeldt tog de kontakt til efterkommerne af A.C. Møller for at lave en aftale om overdragelse.

- Vi tænkte meget over, hvordan vi selv ville have det, hvis vi nu flyttede fra huset, og nogle andre fandt nogle af vores ting. Jeg synes, at det er fint, at tegningerne går videre til efterkommerne, siger Per Graven Nielsen.