Tegnetalenter på toppen af Multikulturhuset

- Der er en række grundlæggende og elementære ting, man skal have styr på først, og så kan man begynde at udvikle sin egen stil.

- Lysten og evnen til at tegne er selvfølgelig vigtig, men meget kan læres, og vi har brugt en del af førstedagen på at tale tegningens anatomi - altså det at forestille sig ens figur bevæge sig, forklarer Nicolai Brus Hansen. Han har arbejdet med både den klassiske tegning og 3D-animation via computer.

11 af den slags børn og unge var i weekenden samlet til kurset "Visual Storytelling" i Sønderjyllands Kunstskoles lokaler på 3. sal af Multikulturhuset ved havnen. Her havde underviser og animator Nicolai Brus Hansen dem på skolebænken for at lære fra sig.

Sønderborg: Vi har alle gjort det - tegnet en tegning eller to som barn. Måske mest fordi vi skulle - andre fordi de havde lyst. Og så en dag bliver det pludselig fortrængt af regnetabeller og grammatik. Men for nogle bider pennen sig fast og vil skabe former og farver på papiret.

Først tegnede jeg en pige. Hun kom til at se lidt fransk ud, så fik hun et lille overskæg.

Sønderjyllands Kunstskole blev stiftet i 1979 under navnet Sønderjyllands Kunstakademi, og første kursusudbud fandt sted i foråret 1980. Skolen kombinerer klassisk undervisning i tegning, maling, akvarel, croquis, skulptur, grafik, teori og kunsthistorie med undervisning i nyere fag som foto-, video-, computer- og installationskunst. Sønderjyllands Kunstskole havde indtil 2017 til huse i det gamle Amtmandspalæ på Brorsonsvej. Fra efteråret 2017 rykkede kunstskolen ind i nye lokaler i toppen af Multikulturhuset på havnen, Nørre Havnegade 15 i Sønderborg. Skolen har ud over de daglige kursister plads til 12 fuldtidsstuderende på dagskolen. Eleverne på dagskolen deltager i et 1-årigt intensivt undervisningsforløb kaldet BGK (Billedkunstnerisk GrundKursus). BGK-eleverne bruger året som forskole til kunstakademier, design- eller arkitektskoler og lignende. Udover Dagholdsundervisning har Sønderjyllands Kunstskole debatforedrag, ugekurser, eftermiddags-, aften- og weekendkurser samt børnebilledskole.

Effekter og Manga

Blandt kursusdeltagerne er 10-årige Luka Pierre Alexci, der blandt andet har tegnet en figur med inspiration fra hans yndlingscomputerspil - Far Cry.

- Først tegnede jeg en pige. Hun kom til at se lidt fransk ud, så fik hun et lille overskæg. Men manden her har været oppe at slås, derfor er der blodspor i ansigtet og på hans tøj, forklarer Luka, som også gerne arbejder med effekter i hans 3D-animationsprogram på computeren derhjemme.

Agate Gudaitis er også 10 år, men er mest til Manga (en særlig japansk tegnestil red.) og så robotter.

- Jeg er vild med at tegne robotter, og på de her to dage er jeg blandt andet blevet bedre til at tegne skygger og runde former, fortæller Agate, som er i gang med at farvelægge en robot under en af de sidste timer søndag eftermiddag.