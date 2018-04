Teglværksbyen står til genopstandelse

EGERNSUND: Ejendomsmægler Jytte Aaen har solgt Teglværksbyen i Egernsund til en interessent, som hun p.t. ikke vil røbe navnet på. Hun varskoer, det kuldsejlede ejendomsprojekt kan få en ny storhedstid. Sælgeren er Sydbank, der overtog fra den krakkede Tønder Bank.

- Vi er tilbage på sporet fra før finanskrisen. Der er mange, der gerne vil have attraktive velbeliggende boliger igen. Dem er der efterspørgsel på, siger Jytte Aaen om det storstilede byggeprojekt, der led endeligt skibbrud for syv år siden.

Teglværksbyen skulle øge Egernsunds boligmasse med 50 procent. 300 boliger skulle opstå i rækkehuse, villaby og klyngehuse foruden en havneby med bolig helt ud i vandkanten, hvor båden kunne ligge fortøjet.

- Det var dengang, vi kunne gå på vandet, siger ejendomsmægler Henning Brock, der stod for salget dengang og stadig synes, tanken er rigtig god, men boligprojektet led skibbrud en gang for alle under finanskrisen.

Den var del af de værdier i den krakkede Tønder Bank, som Finanstilsynet krævede nedskrevet med et tocifret millionbeløb. Nu er en del af Teglværksby-projektet ved at blive støvet af. Den private interessent vil realisere ideen om 60 huse med bådeplads. Planen er fritliggende huse på mindre grundstykker. Tanken fordrer en ny lokalplan, og den er kommunen indstillet på at få lavet.

- Teglværksbyen blev ramt af økonomisk krise, men nu er der en investor, der har interesse i at puste liv i den igen. Vi skal lave en anden lokalplan. Det er enkelte boliger med egne bådepladser. Det er oplagt, for vi ligger jo ved vandet. Vi vil gerne have noget til at ske i Egernsund. Det er et skønt område. Det kan blive nogle gode grunde, når der er en, der gerne vil føre det ud i livet, siger formand for teknik- og miljøudvalget Aase Nyegaard, Fælleslisten.