Frisør Teddy Petersen har udvidet sin frisørforretning med endnu en salon, som er åbnet i Ulsnæs Centret i Gråsten.

Gråsten: Frisørsalonen Teddys Salon var søndag eftermiddag fyldt med mennesker, som ville ønske Teddy Petersen, Tanja Petersen og Trine Frank tillykke med deres nye salon i Ulsnæs Centret. Hylderne til shampoo og balsam blev hurtigt fyldt med gaver som blomster, vin og chokolade. Det er en gammel drøm for Teddy Petersen at udvide frisørforretningen. Han har i forvejen Teddys Salon i Egernsund. - Jeg har længe været på jagt efter et sted mere, så jeg er glad for, at det lykkedes her. Det er en drøm at få lov til at lege lidt her, sagde Teddy Petersen midt i menneskemængden. Han er udannet fridør ved sin mor, der startede salonen i Egernsund. Han købte sig ind i salonen, og senere udvidede mor og søn med Salon Lis i Store Rådhusgade i Sønderborg. Senere overtog moren salonen i Sønderborg, og Teddy Petersen drev salonen i Egernsund videre. Teddy Petersen datter, Tanja Petersen er også uddannet hos sin far. - Det ligger vist til generne. Jeg håber, min datter kan overtage salonen en dag, smilede Teddy Petersen, der har 20 år jubilæum som frisør i år.

Teddys Salon Trine Frank bor i Rinkenæs sammen med sin mand, Christian. De har en dreng på fem år og en pige på et år. Tanja Petersen bor i Sønderborg sammen med sin kæreste, Kent. De har en dreng på fem år og en pige på ni måneder.



Teddy Salon har åbent på mandag til torsdag klokken 8.00-16.00 samt fredag klokken 8.00-15.30.

Foto: Timo Battefeld Teddy Petersen har åbnet sin anden frisørsalon. Foto: Timo Battefeld

Drøm om fælles salon Det er Teddy Petersens datter, der er daglig leder i den nye salon, som hun passer sammen med Trine Frank. De to kvinder kender hinanden fra frisørskolen. - Vi har altid snakket om, at vi kunne tænke os en salon sammen. Jeg var ude og køre med min far, da jeg så Trine gå en tur med barnevognen. Så sagde jeg til min far: Hende skal du ansætte i den nye salon. Samme aften skrev Trine til mig, om vi ikke havde et job til hende. Jeg er glad for, at vi er to om det, så jeg ikke står helt alene. Det bliver godt, fortalte Tanja Petersen. - Vi har altid arbejdet godt sammen, da vi gik i skole. Vi supplerer hinanden godt, sagde Trine Frank. Tanja Petersen er uddannet i Teddys Salon, hvor hun arbejdede fra 2007 til 2012. Derefter var hun i Salon Thomsen i Sønderborg og kom derefter til Kløvermarkcentrets Herrefrisør. Trine Frank er udannet i Salon Klippestuen i Ragebøl, hvor hun arbejdede fra 2007 til 2011. Siden har hun været daglig leder af Salon Thomsen i Aabenraa, hvor der er syv ansatte. - Vi har hver vores spidskompetencer. Trine kommer fra en farvesalon, og jeg kommer fra en herresalon. Vi kan lære af hinanden og kan tilbyde det hele her i salonen, sagde Tanja Petersen.

Foto: Timo Battefeld Tanja Petersen giver sin mor en klip i den nye salon. Foto: Timo Battefeld

Bestillinger i bogen De to kvinder var overvældede over den store interesse for salonen. - Vi har allerede en del i bogen, selvom vi ikke er startet op endnu. Vi håber, den store interesse holder ved, sagde Trine Frank. Salonen har første åbningsdag mandag den 7. januar.

Foto: Timo Battefeld Trine Frank med sin datter, Caroline. Foto: Timo Battefeld

Foto: Timo Battefeld Det gav liv til en stille søndag, da den nye frisør åbnede i Ulsnæs Centret. Foto: Timo Battefeld

Foto: Timo Battefeld Tanja Petersen har indtil nu arbejdet hos en herrefrisør i Sønderborg. Foto: Timo Battefeld

Foto: Timo Battefeld Der var gang i grillen, så de mange gæster kunne få lidt at spise. Foto: Timo Battefeld

Foto: Timo Battefeld Teddy Petersen har 20 års jubilæum som frisør i år. Foto: Timo Battefeld

Foto: Timo Battefeld Ringriderpølser til alle. Foto: Timo Battefeld