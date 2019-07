Teater i Sønderborg: Udsolgt forestilling om grevinde Danner giver ekstraopførelse

Sønderborg: Med en helt udsolgt sal til forstillingen "Danner - en grevinde af folket" er det lykkedes Sønderborg Teaterforening at få teaterfolkene til at give en ekstra forestilling samme dag, 2. september, kl. 17 i riddersalen på Sønderborg Slot med plads til 150 tilskuere.

Udsolgt og ekstraforestillinger

Kongen efterlod grevinde Danner en arv, som danner grundlaget for denne historie med en rammefortælling om en ung kvinde, der opsøger et krisecenter.

Sønderborg Teaterforening kan med tilfredshed konstatere, at allerede to måneder før den ny teatersæson starter op, kan man for anden gang melde en forestilling udsolgt. Heldigvis er det i begge tilfælde lykkedes at etablere en ekstra forestilling. Den anden udsolgte forestilling er "Lyset over Skagen", der i disse dage runder 1100 solgte billetter.