Tankpasser og familie truet på livet

- Alle bosniere i Sønderborg kender hinanden. Vi er ikke så mange, sagde tankpasseren, der ikke længere arbejder i Sønderborg, men på en anden Circle K. Det var mentalt hårdt at møde den aggressive mand, når han ellers bare ville passe sit arbejde. Han forklarede, at den 34-årige mand også havde truet med at skære halsen over på ham og hans familie.

Opsøgte hans familie

Souschefen forklarede, at han på et tidspunkt forsøgte at få bragt sagen til ende uden at involvere politiet.

- Jeg prøvede at løse det på den bedste måde for vores familie. Mine forældre tog over til hans mor og familie for at tale med dem. Vi ville gerne have, at de sørgede for, at han fik noget hjælp. Men det blev han bare endnu mere sur over, forklarede den yngre tankpasser.

Den dømte kom til Danmark med sin mor og søskende som niårig i 1993. Hans far døde, da han var tre år, og en storebror blev dræbt i krigen på Balkan. Mentalundersøgelser og udtalelser fra Retslægerådet slår fast, at han ikke var sindssyg, da han mødte op og truede medarbejderen på Circle K på livet. Men han er psykotisk og er bipolar - der i gamle dage blev kaldt maniodepressiv. Han har i perioder følt sig overvåget af blandt andre FBI. Han har også i perioder drukket tæt og brugt kokain. Han blev førtidspensioneret som 22-årig. Han modtog dommen.