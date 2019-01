Tandslet kæmper videre for bevarelse af købmand

Tandslets købmand gennem de seneste 11 år Bitten Møller vil gerne gå på efterløn og har forgæves forsøgt at sælge. Det har fået en række lokale borgere med Søren B. Elholm i spidsen til at gå i gang med en redningsplan.

- Der vil sidde folk klar fra styregruppen til at besvare spørgsmål. Der vil også være kaffe på kanden, siger Søren B. Elholm, der er formand for Landsbygruppen og en af den seks mands store styregruppe bag projektet.

Mangler meget endnu

Alt i alt skal man bruge mellem 750.000 og en million kroner, hvis bevarelsen skal blive til virkelighed. I begyndelsen af januar var der indsamlet 210.000 kroner.

I midten af december var der borgermøde i Sydals Hallen med omkring 130-140 fremmødte. Her blev der efterfølgende udleveret en formular vedrørende tilsagn til anpartstegning. Konkret koster en anpart 2.500 kroner, men kan også give et mindre beløb til projektet.

Der er også blevet uddelt flyers i postkasserne i Tandslet i juledagene. Tre virksomheder har meldt ud, at de er interesseret i at hjælpe med at bevare købmanden i byen. Der bor 600 mennesker i Tandslet by.