Tandslet har indledt jagten på ny købmand

Landsbyen har fået styr på, hvordan den ny butik skal se ud og søger nu en til at drive den.

Sydals: Tandslet er kommet et skridt videre en bevarelse af deres købmandsbutik. På et borgermøde har initiativgruppen fremlagt tegningerne over, hvordan den ny butik skal se ud.

- Økonomien gør, at vi kun kan lave en lille udvidelse på 10-15 kvadratmeter, men der kommer en total omstrukturering og renovering af butikken, siger Søren B. Elholm og nævner større frugt og grønt-afdeling, ny fryser, større kølerum og lagerrum.

Oprindeligt ville man have lavet en større udvidelse af Min Købmand, men den gang gik man også efter at skaffe mellem 750.000 og en million kroner fra salg af anparter til byens borgere.

Det er ind til nu lykkedes at skaffe knap 700.000 kroner, ligesom man vil i gang med at ansøge Erhvervsstyrelsen - den såkaldte LAG-ordning - om en kvart million i støtte.

- Økonomien skal kunne hænge sammen for den ny købmand. Vi vil hellere på sigt udvide butikken, hvis økonomien er til det, siger Søren B. Elholm.

Tandslets købmand gennem de seneste 11 år Bitten Møller vil gerne gå på efterløn og har forgæves forsøgt at sælge.