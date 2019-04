Tag et kig på alsisk kunst i påsken

Traditionen tro er der mange kunstudstillinger i påsken. Kunsten spreder sig over hele Als og i Sønderborg.

ALS: Sidste år havde Nordborg Kunstinitiativ et flot besøgstal på 10.000 gæster til foreningens påskeudstillinger på Als. Igen i år er der udstillinger i blandt andet Nordborg, Guderup, Svenstrup, Augustenborg, Sydals og Sønderborg, hvor der kan ses malerier og skulpturer.

På 31 udstillingssteder kan man i løbet af påsken kigge på kunst og kunsthåndværk.

Som noget nyt holdes der i år et kunstlotteri. En del af de udstillende kunstnere har stillet værker til rådighed, som man kan vinde. Lodsedler købes i Nordals Idrætscenter, hvor værkerne også er udstillet.

Skærtorsdag kan man følges med andre kunstinteresserede, når udstillingsbussen kører rundt. Det koster 40 kroner, og billetter kan købes i idrætscenteret på dagen. Bussen kører kl. 12.00 fra idrætscenteret. 12.20: Ankomst Augustiana/Det Røde Palæ, Augustenborg, afgang 13.20. 13.25: Ankomst KunstPunkt/Kunstværket, Augustenborg, afgang 14.45. 15.00: Alsingergaarden/Stolbroladen, Svenstrup, afgang 16.00. 16.10: Ankomst Nygård, Nørreskoven, afgang 16.40. 17.00: Ankomst til idrætscentret.

Du kan opleve kunst følgende steder:

Nord-Als Idrætscenter

Stadionvej 1, Nordborg.

Åben alle dage kl. 11.00 - 17.00.

Fernisering skærtorsdag kl. 11.00. Åbningstalen holdes af Formanden for Udvalg for Teknik og Miljø Aase Nyegaard. Musikalsk indslag gruppen "Who".

Anne-Grethe Kousgaard, Them, Annette Valstrøm, Tranekær, Bente Bramsensgaard Gellert, Tørsbøl, Elizabeth Fens, mixed media embroidery, Dorsi Doi Germann, Tyskland, grafik/maleri, Inga Knudsen, akryl på lærred, Inger Dethlefsen, malerier, Else Frøsig, maleri og skulptur, Jesper Kristiansen, Kirsten Hansen, akryl, Jytte Pedersen, Nordborg, billedmager, Michael Sasserson, St. Brøndum, bronzeskulpturer, Mogens Jørgensen, Skærbæk, pastel og olie, Nana Agger, Svendborg, Poul Erik Rasmussen, akrylmalerier, Shari Vogl, maleri - oliemaleri/akvarel, Norbert Rath, akvarel, Ulla Larsen, akryl maleri.

Mødelokale 3 og 4: Zchannie Kirschneck Jeznach, filtkunst, Birthe Brosowsky, keramik, Jytte Larsen, keramik, Marie Voss, billeder.

Artibs, galleri for fotokunst

Møllegade 1, Holm

Åben hele påsken kl. 11.00 - 17.00, samt efter aftale.

Fernisering torsdag kl. 14.00 Værker af blandt andre Mette Boe, Kirsten Trebbien og Ib Trebbien

Alsingergaarden

Sandvej 19-21, Svenstrup

Åben alle dage kl. 13.00-17.00.

Optimisterne og Alvaro Abreu med gæsteudstillere: Alvaro Abreu, malerier, land art og installationer, Annemette Heltoft, foto-gravure, Helen Laustsen, smykker, Ædy, skulptur, maleri, fotokunst, Sine Jakobsen, bark art, Karin Baum, foto-kunst, Sussie Herold, keramik.

Torskekrogen 6, Købingsmark, Nordborg

Åben alle dage kl. 11.00-17.00.

Frode Paulsen udstiller beton-kunst.

Café Friends

Storegade 27, Nordborg

Åben alle dage kl. 11.00-17.00.

Anne - Marie Just udstiller akvareller og vægmalerier.

Augustiana

Palævej, Augustenborg

Alle påskedage kl. 11.00-17.00.

Fernisering skærtorsdag kl. 12.30 ved kulturdirektør Inge Olsen.

Kunstkolonien Augustenborg udstiller. Kunstnere fra kunsthusene i Augustenborg udstiller på 1. sal. I stuen udstiller de serbiske kunstnere Vuk Cuk og Kolya Bozovic.

Galleri 61

Korshøj 3, Asserballe

Åben alle dage kl. 10.00-17.00.

Erik Pedersen, billedkunstner.

Galleri 72

Perlegade 72, Sønderborg

Åben alle dage kl. 13.00-17.00.

Malerier.

Galleri Dyvigart

Oldenorvej 2, Dyvig.

Åben alle dage kl. 11.00-17.00.

Der udstilles i år akvarel, akryl, glas, beton, keramik og nyt fra Fru Lund.

Kocks Design

Nørreskovvej 35, Nordborg

Åben alle dage kl. 12.00-17.00.

Kirsten og Allan Kock udstiller ting i træ og patchwork.

Galleri Gunhild

Friheds Alle 16, Sønderborg

Åben alle dage kl. 11.00-17.00.

Gunhild Bloch udstiller maleri og keramik "Overgange".

Den gule bygning

Møllegade 44, Holm, Nordborg

Åben alle dage kl. 13.00-17.00 indtil onsdag 24. april, eller efter aftale.

Fernisering onsdag den 17. april kl. 17.00. Violinisten Andrea Brachwitz-Doll lader sig inspirere til improvisationer af udstillingens værker.

Mette Frøsig udstiller dyreskulpturer af papir og Melsene Laux udstiller malerier.

Karen Willesen Galleri

Lille Rådhusgade 12, Sønderborg

Åben alle påskedage kl. 13.00-17.00.

Fernisering skærtorsdag kl. 14.00, Vibeke Fonnesberg.

Birgit Marie Kjær udstiller keramik og Karen Willesen udstiller malerier.

Augustiana - Det Røde Palæ

Palævej 12, Augustenborg

Åben alle dage kl. 11.00-17.00.

Danfoss kunstforening.

Kunstnere: Anne Brérot, Frankrig, Artigasplanas, Spanien, Marianne Christoffersen, Danmark, Troels Trier, Danmark, Pere Sala, Spanien.

Kunstværket

Louise Augustas Plads 1, Augustenborg

Åben alle påskedage kl. 11.00-17.00.

Kunstværket er 61 værksteder med kunstnere og kunsthåndværkere. Et samlingssted for kunstnere der grupperer sig og samarbejder om udstillinger og kunstprojekter i hele landet og udlandet. Få en snak med kunstnerne. Der vises film og drikkes kaffe på 1. sal i kulturcaféen.

Galleri Kragh

Nedergaden 14, Sydals

Åben alle dage kl. 10.00-17.00.

Gæsteudstillere: Sussie Herold, raku, Iwona Panu, bronzeskulpturer, Maria Kragh, akryl malerier.

Havnbjerg Mølle

Tingstedvej 8

Åben alle dage kl. 13.00-17.00

Ulla Frank Rerup, Gråsten, maleri, Mette Hansson, Sønderborg, maleri, Lilian Meier, Sønderborg, keramik.

På loftet: Udstilling der omhandler optagelsen af filmen "I Krig og kærlighed" og om første verdenskrig på Nordals. Indvielse palmesøndag.

Galleri Leila Holberg

Bakken 46, Guderup

Åben alle dage 11.00-17.00.

Der udstilles oliebilleder og akvareller.

Galleri Skovby Mølle

Vindrosen 1, Skovby

Åben alle dage 11.00-17.00.

Birthe Brosowsky, keramik, Jytte Larsen, keramik, Zchannie Kirschneck Jeznach, filtkunst, Marie Voss, billeder.

Galleri Ginkgo

Østerbyvej 52, Kegnæs

Åben alle dage kl. 11.00-17.00.

Kirsten Schulz, billedkunstner og kunstterapeut. Galleriet udstiller malerier og skulpturer af forskellige kunstnere.

Gæsteudstillere: Kathrine Christensen og Susanne Jønsson, Kegnæs.

Hjortspringbåden

Dyvigvej 11, Holm

Åben alle dage 13.00-17.00.

Midtals Husflid. Knivkunstnerne Egon Christensen og Frank Olsen udstiller håndsmedede knive.

Nordborg Sognegård

Tontoft 3A

Åben alle dage kl. 11.00-17.00.

Fernisering skærtorsdag kl. 12.00.

Jan Esmann Spliid, grafisk designer.

Oksbøl Kirke

Oksbøl Søndergade 26, Nordborg

Åben alle dage kl. 13.00-17.00.

Fernisering i forbindelse med gudstjenesten i Oksbøl kirke skærtorsdag den 18. april kl. 16.00.

Anne - Marie Just, Mjels, akvarel, Helmuth Petzke, Hardeshøj, akvarel.

NR32

Storegade 32, Augustenborg

Åben alle dage kl. 13.00-17.00.

Unika smykker.

Nordborghus

Søvænget 7

Åben alle dage kl. 11.00-17.00.

Fernisering skærtorsdag den 18. april kl. 14.00.

Udstillingen består af forskellige personers privatejede værker under temaet "Mit yndlings kunstværk".

Havnbjerg Sognehus

Skolevej 19

Åben alle dage kl. 13.00-17.00.

Knipling: Mona Nøhr og Hella Jacobsen.

Porcelænsmaling: Jonna G. Jepsen.

Keramik: Vera Jacobsen, Maibrit Mågård, Grethe Jørgensen, Rita Rasmussen, Anna Kay.

Lissi Scheel Jacobsen udstiller akryl, akvarel og mixed media.

Helen Dalvig, Sønderborg, udstiller akvarel.

Desuden vises også en mængde Artmoney.

KunstPunkt

Storegade 14, Augustenborg

Åbent alle påskedagene kl. 11.00-17.00. Øvrige åbningstider: Hverdage kl. 13.00-17.00, weekend kl. 11.00-17.00.

Udstillingen er åben fra 12. april til 25. april.

Fernisering lørdag den 13. april kl. 14.00 ved Aase Nyegaard.

KunstPunkt er en forening af kunstnere med over 200 medlemmer. Som repræsenterer stort set alle forskellige kunstarter.

Udstillere: Ingrid Duus, malerier, Erik Pedersen, malerier og keramik, Karen Anne Jørgensen, malerier, Ingeborg Jurgensen, malerier og papir, Lilian Meier, keramik og raku, Margit Lolk Sørensen, malerier og keramik, Inga Korsholm, malerier, Johanne Jacobsen, vævning, Charlotte Hansen, malerier og tegning, Bodil Bjerregaard, akvarelcollager, Marina Christiansen, malerier, Susanne Hövelmann-Schulze, malerier, Inge Hingst, Britta Lehmann, malerier, Jytte Larsen, keramik og raku, Lisbeth Holm, malerier, Pia Korsholm, malerier, Elke Møller, malerier og skåle, Arne Jessen, malerier, KarIn Smidt Philipsen, malerier, Kirsten Thilsing Hansen, malerier og keramik.

Foreningen Nygård

Nørreskovvej 41

Åben alle dage kl. 13.00-17.00.

Fernisering skærtorsdag kl. 15.00, med musikalsk indslag ved Sønderborg Musikskole.

Tema "Spor".

Britta Egebjerg, fotografi, Hanne Schmidt, oliemaleri, Annette Zierau, samtidskunstner.

Stolbroladen

Sandvej 19, Svenstrup

Åben alle dage kl. 13.00-17.00.

Lokale 1: Vivian Hallenslev, oliemalerier og découpage. Lokale 2: Agnete Olsen, Anne Østergård, Anne Joiner, akryl malerier. Lokale 3: Kirsten Christensen Hanne Frederiksen, Rita Jessen, Ann Mary Ditlev, akryl malerier.

Stenklubben udstiller fossiler, sten og fluorescerende mineraler, særudstilling af sand fra hele verden. Salg af smykker, mineraler og dekorationer.

Vognporten: Udstilling af stenhuggeri og slibning af sten.

The Clayplay Art og Design Shop

Lille Rådhusgade 12b, Sønderborg

Åben alle dage 13.00-17.00.

Materialet fra kunstnerne: Annemette Klit/TheClayPlay, akvarel maleri, Giclee print og keramik.

Riecks Arkæologiske Samling

Egebjergvej 4, Svenstrup

Åben alle dage 13.00-17.00.

Galleri Wind ved Ida Wind udstiller abstrakt akryl på lærred med mere.

Jørgen Riecks Arkæologiske Samling er en af landets største og bedste amatørarkæologiske samlinger. Den rummer mange lokale fund fra hele oldtiden. De ældste fund fra stenalderen kommer fra hele Danmark.

Oksbøl Friskole

Spangsmosevej 45, Broballe, Nordborg

Åben alle dage 11.00-17.00.

Billedskolen Nordals og elever fra Oksbøl Friskole. Pia Christensen og væveelever, vævning, Mogens Hansen, trædrejer, Gudrun "Gugge" Ohlsen, kunstmaler, Dorte og René Brodersen, glaskunst.

Galleri Lillekobbel

Lillekobbel 10, Kegnæs

Åben alle dage kl. 11.00-17.00.

Udstillere: Eliane Karecki, Susanne Jønsson, Elsebeth Storm, Ingrid Hagen, Marianne Lyngsø, Kathrine Christensen.

Helens Billedværksted

Voldgade 2

Palmesøndag kl. 11.00-17.00.

Helen Dalvig udstiller malerier.

Cathrinesminde Teglværk

Tirsdag til søndag kl. 10.00-16.00. samt mandag den 22. april.

Forårsudstilling indtil den 28. april.

Broagerlands Kunstforening grænseoverskridende udstilling - med kunstnere fra Danmark, Tyskland og Syrien.

Udstillere: Lajla Hartvig, Gråsten, ler/raku, Lars Tholander, Augustenborg, Bernd Sievers, Esgrus, Tyskland, Hasko Hasko, Aabenraa, oprindeligt Syrien, billeder.

Påskeudstilling i butikkerne i Nordborg:

Profil Optik, Stationsvej, Lars Philipsen, Sonjas Garniture, Stationsvej, Hanne Frederiksen, Frisør Sacha, Storegade, Birthe Anna Thorup, Blomsterværkstedet, Storegade Annette Møller, ordborg guld-sølv, Storegade Ruth Søe, Lys i Laden, Storegade, Hanne Jönsson, Apoteket, Storegade, Annette Møller, Møbelpolstring, Djons, Storegade, Rita Jessen, Salon Barbara, Storegade, Kirsten Christensen, Boghandel bøger/papir, Storegade, Anne Marie Seehagen, Kaktus Interiør, Stationsvej, Ann Mary Ditlev, Matas, Stationsvej, Lars Philipsen, Flugger Farvehandel, Stationsvej, Agnete Olsen, Bundgård Tøj, Storegade, Vivi Hallenslev, Karrusellen, Ridepladsen 1, Lisbeth Schøler og Sussi Herold.

Galleri Dea Enna

Sejrsvej 44, Rinkenæs

Åben alle påskedage kl. 11-16. Entré 15 kr.

Udstilling af nye malerier under temaet *Solvognen' samt unikakeramik.

Sønderborg Slot

Sønderbro 1, Sønderborg

Dansk-Tysk Børnekunstfestival fernisering langfredag kl. 11-14.

Åben alle påskedage samt den 23. april kl. 10-16.