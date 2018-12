Tæppefald for mindreværdet

Leif Maibom har altid været en sjov dreng. Men han havde passeret de 30 år, før han for alvor turde tro på, at han kunne leve af at være morsom. Det gik nu meget godt. Indtil videre 36 år med Sønderborg Sommer Revy, der forvandlede sig fra en ren amatørrevy til en af landets største og mest anerkendte revyer. Men mindreværdet var med på en stor del af rejsen, og først de senere år er det forsvundet i gode anmeldelser, priser og klapsalver. Leif Maibom er ikke længere på scenen, men han fortsætter ved skrivebordet - og nu tager han på turné for at fortælle om sit liv.