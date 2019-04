Tab af grænsevagter blev dyrt for hotel

Benniksgaard Hotel kom ud af 2018 med et millionunderskud, primært fordi en aftale om overnattende betjente og hjemmeværnsfolk ikke blev forlænget.

Hotelejeren havde også ventet med skære til og være mere aggressiv med ny markedsføring, fordi han forventede gæster i kølvandet på, at Apple vil begynde at bygge ved Rødekro. Det skete heller ikke.

- Vi gik faktisk hele sidste forår og forventede, at politiet ville komme tilbage, men det gjorde den ikke. Efter et halvt år i håbets tegn måtte vi i juli konkludere, at vi ingen fugle havde på taget eller på hånden. Det var forkert, at vi ikke fik foretaget den hurtige og nødvendige opbremsning i driften, som ville have været logisk i bagklogskabens klare lys, siger Mads Friis.

Mod forventning blev aftalen, der er på et halvt år ad gangen, i slutningen af 2017 ikke fornyet, men gik til Marina Fiskenæs i Gråsten.

- Efter i både 2016 og 2017 at være så godt som fuldt booket, fik vi sidste år en meget kraftig nedgang i omsætningen, siger ejer Mads Friis.

Rinkenæs: Benniksgaard Hotel kom ud af 2018 med et underskud på 2,6 millioner kroner efter skat.

Benniksgaard kan dateres tilbage til 1393. Den blev drevet som landbrugsgård af Bennick-slægten i 400 år. Herefter overtog familien Jepsen gården og drev den i 160 år frem til 1866, da danskernes nederlag til tyskerne to år forinden tvang dem til det. Benniksgaard blev drevet af en tysk forpagter frem til genforeningen i 1920. Herefter fik gården igen dansk ejer, men blev konfiskeret som tysk/japansk konfiskationsejendom, da forpagteren var tysksindet. I 1947 hed bestyreren Knud Friis, der sammen med sin kone, Ebba, købte gården i 1951, og således var Benniksgaard nu helt i danske hænder. Sønnen Mads Friis overtog gården sammen med sin kone Ingeborg i 1977 og driver Benniksgaard den dag i dag. I 1997 blev markerne omdannet til golfbaner, og de første 11 hotelværelser kom til i 2000.

Gik lidt i panik

Først hen over sommeren skete der en tilpasning af omkostningerne på Benniksgaard Hotel. Syv medarbejdere blev fyret, hvoraf to dog er blevet ansat igen. Desuden blev leverandøraftaler gennemgået for besparelser og værelsesprisen i efteråret tilpasset.

- Vi gik nok lidt i panik, fordi vi stod med 85-90 tomme værelser. Den eneste mulighed for på kort sigt at øge belægningen var at reducere prisen lidt. Vi skulle næsten starte forfra igen markedsføringsmæssigt. Det har været en hård proces og lidt hårdere, end jeg havde forventet, siger Mads Friis.

Størstedelen af betjentene boede på Benniksgaard Anneks, mens 20-25 var på selve hotellet. Førstnævnte, der tidligere var en efterskole i Rinkenæs, købte og indrettede Mads Friis i august 2016 for tilsammen fire millioner kroner netop med grænsevagterne for øje.

- 2018 var et vanskeligt år, men ikke vanskeligere end vi er oppe på hesten igen. Hotellet skal nok komme til at køre tilfredsstillende. Jeg er meget fortrøstningsfuld.

I 2016 og 17 kom Benniksgaard Hotel ud med henholdsvis 3,9 og 4,3 millioner kroner i overskud. Egenkapitalen faldt sidste år fra 10,8 millioner til 8,2 millioner kroner. Omsætningen er af konkurrencehensyn ikke oplyst.