Syv ledende medarbejdere i kommunen opsiges

Chefrunde: Afgørelsens time nærmer sig for ledende ansatte i kommunen, hvor syv stillinger nedlægges, og andre får nye funktioner i forbindelse med organisatoriske ændringer, der har fået det politiske stempel.

Kommunikationsafdelingen ønsker fortsat en faglig leder på området med fast definerede målsætninger, efter afskedigelsen af kommunikationschef Martin Skovmand. Afdelingen lægges ind under kommunaldirektør Tim Hansens stab.

Lufthavnen forbliver en selvstændig enhed under kommunaldirektøren og ikke under erhvervsdirektionen på grund af de mange forestående udbygningsplaner. Flytning af beredskabsfunktioner som risiko, forebyggelse og forsikring fastholdes, efter det først underkastes en vurdering af de fysiske konsekvenser, så Brand & Redning bemandingen fortsat er placeret på rette sted i forhold til deres primære opgaver.

Ungekoordinatoren forbliver under kulturforvaltningen. Funktionen var egentlig flyttet hen under Børn og Uddannelse, men på grund af aktiviteter som indretning af nyt ungehus er der lyttet til stabens argumentation om, det gode ungdomsliv hører bedst hjemme under kulturen.

- Politisk skal vi kun tage stilling til direktionsændringer. Vi er glade for, direktøren har justeret lidt i forhold til den oprindelige organisationsplan, siger borgmester Erik Lauritzen, S.

Kommunaldirektør Tim Hansen får en udvidet stab under sig med blandt andet kommunikation, lufthavnen, HR samt politik og analyse som sine ansvarsområder. Bjarke Eriksen bliver direktør for økonomi samt teknik og miljø. Inge Olsen afgiver teknik og miljø og får ansvar for kultur, turisme og bæredygtighed, som opprioriteres. Bente Larsen går på pension som direktør for social- og seniorområdet. Carsten V. Lund bliver udover børn og uddannelse også direktør for sundhed. Helle Mønsted Nielsen bliver direktør for job og velfærd. Hun har indtil nu haft ressortområderne borger, beskæftigelse og sundhed. Byrådet godkender organisationsændringerne på sit møde 31. januar. Kommunen er indstillet på at beholde lokalerne på Ellegårdsvej til administrationsformål.

Usikkerhedsmomenter

- Organisationstilpasningen giver selvfølgelig nogle usikkerhedsmomenter. Vi har fået at vide, det ikke går ud over funktionerne i forhold til borgerne, men det er et langt sejt træk, før det hele er på plads.

- Jeg er helt blank med hensyn til afskedigelserne. Jeg ved ikke, hvem det rammer. Enkelte medarbejdere skal tilpasse sig nye jobfunktioner. Derfor har vi også anbefalet en evaluering efter en implementeringsfase på et halvt år, så man kan få rettet de ting, der viser sig ikke at være så hensigtsmæssige. Den evaluering har vi forsømt at lave ved tidligere organisationsændringer. -

- Jobmæssige ændringer giver altid røre i andedammen. Selv om afskedigelserne ikke finder sted i det borgernære led, har det altid en indflydelse på helheden, når der afskediges administrative medarbejdere, siger næstformand i hovedmedarbejderudvalget, lærer Peter Lyck-Damgaard.

Han oplever ikke så stor foruroligelse, som når der er fyringsrunder blandt diverse faggrupper inden for eksempelvis det pædagogiske område eller Vej & Park, men opfordrer til at tage godt imod de medarbejdere, der flyttes til nye opgaver.

Slankningen af ledelsen ventes at give en besparelse på tre mio. kroner i 2018 og syv mio. kroner hver af de kommende tre år. 10-15 medabejdere flyttes fra Jobcentret i Borgen over i en ny forvaltning for job og velfærd med Helle Mønsted Nielsen som direktør.