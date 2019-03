Syrere slap for udvisning efter hanekamp på Bobs Bier Bar

Vidneudsagn i voldssag i Sønderborg stak i så mange retninger, at der ikke var grundlag for at dømme to kurdiske syrere for vold, og dermed slap de også for et krav om udvisning.

SØNDERBORG: Vidneforklaringer om et voldeligt overfald på en mandlig gæst på Bobs Bier Bar i august sidste år stak tirsdag ved Retten i Sønderborg i så mange forskellige retninger, at to kurdiske syrere blev frikendt for at have udøvet volden og dermed også gik fri af et krav om udvisning. De to tiltalte sagde, de handlede i nødværge og kun havde slået offeret på hånden. Han forklarede, de havde slået ham med knytnæve i ansigtet, da alle var blevet smidt ud af baren. En ung kvinde, som skulle være årsag til hele opgøret, havde været så beruset, at hun ikke kunne huske noget som helst. Et tredje vidne mente, volden var foregået inden for og ikke uden for baren, hvilket var i strid med de øvrige vidneforklaringer. På grund af bevisets manglende stilling valgte to af tre domsmænd at frikende syrerne, mens den tredje ville dømme dem for vold.

- Jeg blev slået med knyttet hånd - 10-15 knytnæveslag i ansigtet og fik et blåt øje, en flækket læbe, flækket øjenbryn, en knækket tand og smerter i armen, fortalte voldsofferet, hvis forklaring blev bekræftet af politirapporten, hvori der står, han havde røde mærker i ansigtet, da en patrulje ankom til stedet.

Det tog dog to måneder at finde de to formodede gerningsmænd og afhøre dem. De forklarede i retten, offeret havde en kniv, hvilket ingen andre vidner har bekræftet. Mændene kom op at toppes, fordi offeret dansede med en pige på Bobs Bier Bar. Ifølge hans forklaring, blandede den ene af syrerne sig i dansen og mængede sig på dansegulvet.

- Det går mig lidt på nerverne. Vi har en konflikt. Det var en intens situation. Vi står ansigt til ansigt, men jeg har ikke nogen intention om at slå. Vore brystkasser rører ved hinanden, sagde offeret i retten om det, dommer Peter Hageman Christensen betegnede som hanekamp.

Sammen med en flok arabere blev manden bedt om at gå og fik efter eget udsagn tæsk uden for. Den ene af brødrene forklarede, det var anmelderen af voldsepisoden, der havde taget på den dansende, berusede pige, og at han ville hjælpe hjælpe hende. Offeret udpegede iøvrigt den af brødrene, der efter deres forklaring stod uden for og derfor ikke havde noget med danse-episoden at gøre, som del af hanekampen på Bobs Bier Bar. Vidnerne havde divergerende opfattelser af, hvem af de to brødre, der havde gjort hvad. De er tvillinger, men ligner langt fra hinanden som to dråber vand.