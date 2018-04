Syn på havmøllepark deler partier og borgere

SØNDERBORG: - Jeg har med forundring læst Assens borgmesters udtalelser om, at vi bør droppe havmøllepark Lillebælt. Det er fuldstændig omkostningsfrit at have det synspunkt. Vi bekender os til Project Zero og kommer ikke i mål med at plastre Als til med solceller eller havmøller på land. Det har vi ikke lyst til, men det er selvfølgelig let at sætte en mikrodagsorden for nogen, der hverken har ejerskab eller andele i klimadagsordenen. Vindstrøm er blevet konkurrencedygtig på prisen, siger Venstres politiske ordfører i Sønderborg Peter Hansen.

Han er lodret uenig med sin partifælle Søren Steen Andersen, der er borgmester i Assens og opfordrer Sønderborg kommune til at droppe planerne om en havmøllepark i Lillebælt. Projektet møder betydelig fynsk modstand.

- Det er arrogant og en grov og ufølsom udtalelse af Sønderborgs borgmester, at kan man ikke lide at kigge på vindmøller, kan man bare se den anden vej eller vælge at se dem som pæne, siger beboer ved Helnæs Fyr, Anders Lindskov, der kæmper imod havmølleparken, som giver ham udsigt til møllevinger i stedet for himmel og hav.

- Det er ikke mig, der skal overbevise fynboer om havmølleparkens fordele. Vi står som fortalere for den og får lavet forundersøgelser af mulighederne for at etablere den. Det har kostet os rigtig mange penge at gå i gang med. Vi vil gerne bane vejen for, det i det hele taget kan lade sig gøre, og fynboerne kan tage stilling, når høringsfasen kommer. Der er iøvrigt også folk på Fyn, som går ind for havvindparken, siger Sønderborgs borgmester Erik Lauritzen, S.

- I vores kommune har man i mange år været optaget af klimaudfordringen og vil meget gerne løse den. Vi vil gerne vise vejen. Den proces har de ikke været igenem på Fyn de sidste ti år. De er ikke vant til at tænke på den måde, at her er noget, der skal gøres, og så må hele Danmarks befolkning ofre noget, om det så er et lille stykke af udsigten. Vi har committed os til EU's klimamålsætninger om at nedbringe CO2 udslippet. Det er ikke os, der har valgt, vindmøllerne skal ligge lige der, men et område, der er udpeget fra højeste sted - nemlig i København. Var der blevet peget på farvandene ud for den alsiske sydkyst, var vi gået i gang med at undersøge mulighederne der, siger Erik Lauritzen, der ikke mener, vindmøllerne vil kunne ses tydeligt fra kysten, hvorimod beboere på Helnæs mener, de vil ødelægge udsigten fra hele Vestfyn.