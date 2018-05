Symfoniorkesterets topsælger er nytårskoncerten

Et trofast publikum

Nytårskoncerterne med Sønderjyllands Symfoniorkester er altid populære, her kommer også besøges mennesker, som normalvis ikke går til klassiske koncerter, men for hvem det er en fast tradition at sætte det nye år i gang med en rigtig nytårskoncert, forklarer orkesteret i en pressemeddelelse.

At 50 års jubilæumskoncerten er så populær skyldes blandt andet, at orkestrets faste publikum er trofast overfor orkestrets egne musikere og gerne kommer til koncerter, hvor de er solister. Det glæder man sig over i Sønderjyllands Symfoniorkester og tager det som et vidnesbyrd om den støtte, der er omkring orkestret og et udtryk for det musikalske sammenhold, der er i landsdelen.

Programmet byder i sin helhed på klassiske koncerter i forskellige afskygninger med både klassikere og et mix af værker fra forskellige perioder og med vidt forskelligt udtryk, og hvor der er solistbesøg af både morgendagens og veletablerede stjerner.