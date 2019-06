Sønderborg: Torsdag i næste uge kulminerer et stort børnehavesangprojekt med to koncerter i Alsion.

Første gang med orkester

Formålet med projektet og de afsluttende koncerter er, udover at give børnene en symfonisk musikoplevelse, også at inspirere de voksne i børnehaven og derhjemme i familien til at bruge denne anderledes musikformidling med sang og bevægelse til understøttelse af børnenes udvikling.

- Projektet er et bevis på, at børn kan alt, og at man bliver god af at øve sig! Det kræver vilje og koncentration at lære så mange nye sange, tekster og bevægelser, og takket være et fantastisk arbejde af sangpædagoger og institutionernes personale, har børnene fået enormt godt fat i sangene, siger Mette Rasmussen.

Sønderjyllands Symfoniorkester har længe ønsket at brede musikken ud til børnehaver, og gennem samarbejdet med Det Sønderjyske Sangcenter er dette nu blevet til virkelighed. Børnehavesangprojektet er muliggjort med sponsorstøtte fra Sonning-Fonden, BHJ Fonden og LINAK.

Koncerterne er klokken 9.30 og 10.45 den 13. juni. Konferenciers er Steffan Grarup og Christoffer Gausdal.