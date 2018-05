Sygehusdirektør roser ung turnuslæge for at rejse debat

Et forfriskende indspark, kalder lægefaglig direktør Bjarne Dahler-Eriksen beretningen fra ung læge, der oplevede, at patienterne hellere ville ligge i Sønderborg end Aabenraa.

Sygehus Sønderjylland har ikke nogen opgørelse over, om patienterne foretrækker indlæggelse i Sønderborg frem for Aabenraa. Men hvert år gennemføres den landsdækkende patienttilfredshedsundersøgelse (LUP) over samtlige sygehusafdelinger i Danmark. Kigger man i resultaterne fra 2017, vil man finde, at andelen af utilfredse patienter er lidt større på Aabenraa Sygehus frem for Sønderborg Sygehus.

Ikke optimalt

Men det lader sig ikke gøre at sammenligne de to sygehuse, mener Bjarne Dahler-Eriksen:

-Rigtig meget af den behandling, der finder sted på Sønderborg Sygehus, er planlagt. Patienten er ventet, forløbene er skræddersyet og tilrettelagt, og det opleves mere tilfredsstillende for patienten, forklarer ham.

Omvendt i Aabenraa, hvor mange patienter kommer ind akut.

-Her må personalet ofte forlade indkaldte patienter for at tage sig af de akutte, og det forvirrer altid. Det er ikke optimalt, indrømmer han.

Er det en naturlov, at akutte patienter altid vil være mindre tilfredse end planlagte patienter?

- Nej, det behøver det ikke være. Og når vi fra 2020 har gennemført sygehusplanen, så Sønderborg fortrinsvis tager planlagte operationer, og al det akutte kommer til Aabenraa, vil personalet begge steder have bedre forudsætninger for at kunne koncentrere sig om deres patienter, mener Bjarne Dahler-Eriksen.

Alligevel er indsparket fra Malthe Wandall-Holm på sin plads:

-Han har jo ret i noget af det, han skriver. Hidtil er vi blevet målt på, hvor mange patienter vi kan nå at behandle, men vi har lidt glemt de gamle dyder. Der skal også være ordentlig tid til at sætte sig hos patienten, mener sygehusdirektøren, der håber, at regeringen ikke genindfører kravet om, at sygehusene hvert år skal spare to procent af driften.

-Dertil kommer, at vi også godt kan overveje at gøre det anderledes. Kan vi f. eks indkalde patienten fire gange årligt frem for seks og samtidig sørge for, at der er sat bedre tid af til vedkommende, spørger Bjarne Dahler-Eriksen.