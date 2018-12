Sygehus går over til øretermometre

Forskning på Sygehus Sønderjylland har vist, at øretermometre i de fleste tilfælde er lige så pålidelige som dem, man stikker op i endetarmen. Hermed kan mange patienter slippe for en ubehagelig oplevelse.

Omkring 80 procent af alle voksne patienterne vil fremover slippe for at få stukket et termometer op i endetarmen, og det samme gælder for halvdelen af alle børn.

Sygehusets forskningsafdeling har afsluttet et stort studie af effekten af øretermometre og konkluderer nu, at øretermometre sagtens skal bruges til at afgøre, om en patient har feber eller ej. Sygehuset har herefter indført øretermometre på alle afdelinger.

Sønderborg/Aabenraa: De færreste synes det er rart at skulle trække bukserne ned foran en fremmed og få et termometer stukket ind i endetarmen. Ovenikøbet mens man er syg og svækket.

Verdens største studie

Sygehus Sønderjylland har lavet sit studie af effekten af øretermometre på 600 voksne og 1000 børn. Det er den hidtil største undersøgelse af øretermometre i verden.

Konklusionen er, at øretermometrene skal være af høj kvalitet for at være pålidelige nok. De øretermometer, Sygehus Sønderjylland har testet, koster over 2000 kr. stykket.

- Et billigt termometer til 149 kroner dur ikke. Samtidig kan det være nødvendigt bagefter at tjekke med endetarmstermometer, hvis man skal kende den helt præcise kropstemperatur, da øretermometret kan afvige med 0,8 grader, forklarer Christian Backer Mogensen.

Men øretermometre har en kæmpe fordel:

- Der kommer flere og flere resistente bakterier ind på vores sygehus, og ved at bruge øretermometre får vi sikkert og effektivt brudt en smittevej, vurderer han.

For ganske vist bliver endetarmstermometre steriliseret efter brug, men under temperaturtagningen er der risiko for, at patienten får bakterier på hænderne, at termometret berører dynen, eller at bakterier spredes til bordet, hvor det bagefter lægges på. Det er nemlig oftest patienten selv, der tager det ud.

Et øretermometer dækkes af engangsfilm, før det stikkes i øret, og patienten kommer ikke i berøring med materialet.