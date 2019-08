Sygehus Sønderjylland flytter hofteoperationer fra Sønderborg

- Vi har et setup i Aabenraa, som skal være gearet til meget komplicerede, akutte operationer. Derfor er det nødvendigt med flere store operationer i Aabenraa for at sikre, at de ansatte kan blive ved at være gode og skarpe, forklarer Bjarne Dahler-Eriksen, lægefaglig sygehusdirektør på Sygehus Sønderjylland.

Resultatet er, at Aabenraa Sygehus nu mangler hoftepatienter til at sikre, at personalet, især operationssygeplejerskerne, får rutine nok. Derfor vil Sygehus Sønderjylland, som driver sygehusene i Tønder, Sønderborg og Aabenraa, flytte en del af Sønderborgs hofteoperationer til Aabenraa.

Der er ingen grund til at frygte, at Sønderborg Sygehus fremover vil få færre operationer.

Andre flyttes den anden vej

Arbejdsfordelingen mellem sygehusene er aftalt politisk. Regionsrådet ønsker, at Aabenraa Sygehus i hovedtræk skal tage sig af akut behandling, mens Sønderborg Sygehus skal udføre planlagte, dagkirurgiske operationer.

Ifølge Sygehus Sønderjylland drejer det sig om 210-250 hoftepatienter, som skal opereres i Aabenraa frem for i Sønderborg. Sønderborg Sygehus vil til gengæld få flere skuldre-, fod- og knæoperationer. Hvor mange kan Bjarne Dahler-Eriksen dog ikke sætte tal på:

- Det bliver dog mindst lige så mange, som vi flytter til Aabenraa. Så der er ingen grund til at frygte, at Sønderborg Sygehus fremover vil få færre operationer. For vi bliver jo ældre og ældre, og vi vil have en aktiv alderdom. Flere ønsker at få skiftet deres slidte hofte eller et slidt knæ, forklarer sygehusdirektøren.

Regionsrådsmedlem Jørn Lehmann Petersen (S), er dog tvivlende over for, om antallet af patienter til Sønderborg Sygehus også vil blive ved at stige:

- Det har været fremme, at fremskrivningen af tallene er urealistisk, så det vil jeg have undersøgt. Vi skal ikke acceptere en beslutning om at flytte patienter uden at spørge ind til, om det nu også er nødvendigt, siger han.