- Jeg kendte lidt til forretningen, men jeg havde aldrig set bageriet før. Det var da lidt specielt at købe en butik uden at se den først, sagde bagermesteren, da han i 2017 fejrede 25 års jubilæum.

Kunderne kede af det

På bageriets facebook-side har mere end 100 mennesker på kort tid kommenteret på lukningen.

- Det gør mig sgu ked af det helt ind til hjertet Henrik. Dit bageri har været en kæmpe del af min barndom, og altid været et dejligt sted at komme. Tak for alle de dejlige rundstykker, kajkager og franskbrød og kakao klokken tidligt om morgenen. For mig er en æra der slutter. Jeg håber virkelig, at du får det bedre og lidt mere ro på uden bageriet, det fortjener du, skriver Ronnie Skau Pedersen.

- Hvor er det trist. Du havde altid så meget lækkert. Så ærgerligt der ikke findes en bager mere på Nordals. Jeg synes, du har kæmpet en kamp mod sygdom, og du klarede det alligevel. Så du kan med god samvittighed trække dig tilbage, skriver Anna Weber.

- Jamen Henrik det må du ikke. Du har verdens bedste brød. Men når det så er sagt, så kommer helbred i første række, og tak for den mange gange fyldte maver. Du vil blive husket, kommer det fra Allan Madsen.

- God bedring Henrik. Pas på sig selv. Synd der ikke er nogen, der kan køre forretningen videre. Trist udvikling alle de små lukker ned, skriver Henrik Clausen.