Syg mand udsætter atter retssag

Retten i Sønderborg har vanskeligt ved at få gennemført en retssag mod en mand, der er tiltalt for at have indrykket annoncer, der kan være ærekrænkende for byretspræsidenten og en ansat ved retten.

Sønderborg: For nogle måneder siden skulle der være gennemført en retssag mod en 62-årig mand, der er tiltalt for både vold, våbenbesiddelse og for at have krænket æren hos byretspræsident Karen Thegen og en af medarbejderne ved Retten i Sønderborg. Men manden dukkede ikke op, og efter flere forsøg lykkedes det ham at levere en lægeerklæring på, at han rent faktisk var for syg til at møde i retten. Torsdag var sagen så atter for ved Retten i Sønderborg. Der var igen hentet en sættedommer i Esbjerg - altså en dommer fra en anden retskreds, fordi tiltalen netop handler om byretspræsidenten og en af de ansatte jurister på Domhuset.

Den 62-årige er tiltalt for i januar 2017 at have indrykket en annonce i Sønderborg Ugeavis, hvori han kalder en retsassessor (en jurist, der ikke er udnævnt dommer) for "korrupt"og at "de ansatte spejler sig i retspræsident Karen Thegen". I annoncen stod der:

"Retten i Sønderborg - Danmarks domstole.

Advarsel - korruption. Er vores testamente noget værd?

Søren Moustesgård (funktionschef i skifteretten) - korrupt og politianmeldt.

Jonna Hjeds (advokat - tidligere bobestyrer) - under mistanke.

De ansatte afspejler sig i retspræsident Karen Thegen."

Sættedommer Gitte Nymand Nielsen, anklager Kristen Flethøj Ege og forsvarer Palle Niss drøftede sagen, og da den tiltalte endnu en gang - kort før retsmødet skulle gå i gang - meldte sig syg, så blev retssagen endnu engang udsat.

Dommeren ville ikke læse op af lægeerklæringen fra tidligere, men slog fast, at han var alvorligt syg, og at han sandsynligvis ville kunne få en ny lægeerklæring.

- Så jeg kan ikke se, at der er så meget andet at gøre end at udsætte sagen. Vi kan ikke fremme den med lovligt forfald, sagde hun.