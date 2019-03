Sydbank uddelte pengegaver til foreninger

Sønderborg: Sydbank uddelte en række donationer, da 650 mennesker var samlet onsdag aften til aktionærmøde i SFS Hallen.

- En ting vi er særligt glade for, er muligheden for at hjælpe via fondene. Tilsammen blev der uddelt 14,1 millioner kroner fra fondene i 2018 til mere end 500 ansøgere, sagde filialdirektør Bente Holm Skylvad i sin beretning.

Fondene støtter bl.a. kulturelt og folkeligt arbejde, formål af almen interesse, velgørende formål og fremme af kunst og kultur.

Første modtager til aktionærmødet var Cathrinesminde Teglværks- og Industrimuseum. Hvert andet år i forbindelse med kulturmåned i Broager sikrer en række frivillige, at der samles sangskrivere, korrespondenter, kunstnere m.m. på museumet, hvilket Sydbank Fonden støttede med 10.000 kroner.

Der var penge til Borgerforeningen i Sønderborg. Den købte i 2012 Skovhuse 11 for og har siden da renoveret ejendommen. Dog mangler den støtte til udskiftning af en port til hovedbygningen, hvilket beløber sig til 20.000 kroner, som Sydbank Fonden nu har hjulpet med.