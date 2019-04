Sydbank uddelte penge til foreninger på Nordals

Nordborg: Sydbank uddelte en række donationer, da den mandag aften holdt aktionærmøde i Nordborg.

Sydbank Fonden gav 10.000 kroner til Nordals Badmintonklub, som havde søgt om støtte til en ny boldkanon, der skal bruges til at forbedre og træne teknikken hos ungdomsspillerne i klubben.

Der var også 20.000 kroner til Fest i By, der er blevet afviklet siden 1967 i Nordborg. Overskuddet fra festen går til Nord-Als boldklub. Fest i By havde søgt om støtte til indkøb af borde så man er fri for at skulle betale for leje af borde hvert år.

Sidst men ikke mindst var der 100.000 kroner til Elstrup Mølle og Møllerimuseum. Fonden for Elstrup Mølle havde søgt om støtte til køb af Elstrup Mølle og Møllerimuseum. Fonden er etableret for at bevare og restaurer møllen til gavn for vores historie.

I Sønderjylland uddelte Sydbank donationer for lidt over tre millioner kroner til 125 modtagere i 2018. Fonden har desuden uddelt 60 studierejselegater af 10.000 kroner i 2018. Fondene støtter bl.a. kulturelt og folkeligt arbejde, formål af almen interesse, velgørende formål og fremme af kunst og kultur.