Sydbank uddelte 270.000 kroner

Sønderborg: I forbindelse med Sydbanks aktionærmøde i SFS Hallen, hvor 650 aktionærer var samlede for at høre om bankens virke, blev der uddelt penge til Red Barnet Sønderborg og Kultur i Syd.

Red Barnet Sønderborg fik 20.000 kroner, som skal bruges til brug for familier, der ikke har mulighed for at opleve en sommerferie. Kultur i Syd fik 250.000 kroner.

- Stedet blev i 2017 besøgt af 50.000 publikummer - og havde i år besøg af verdensnavne som Elton John, Sting, Beth Hardt, og Runrig, men det varer ikke ved, hvis vi ikke stiller ordentlige kunstnerfaciliteter til rådighed i form af ordentlig omklædningsrum - de nuværende omklædningsrum er bygget til en boldklub tilbage i tiden - og er i øvrigt også angrebet af svamp. Så Kultur i Syd skal bruge den kvarte million kroner til nye omklædningsfaciliteter til gavn for alle os, der nyder at gå til koncert, men også for Sønderborg Fremad, der derved også vil få bedre faciliteter, sagde Bente Holm Skylvad, der er filialdirektør.