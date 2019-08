Sydalsisk kunster er blevet kongelig maler: Har malet både Mary og Margrethe

Den engelskfødte Katherine Scrivens Eje har nu to malerier, som hænger i de kongelige gemakker. Senest har hun malet et billede af dronning Margrethe, der står på trappen på Gråsten Slot.

Sydals: Nu kan hun for alvor kalde sig kongelig maler. Katherine Scrivens Eje har nu to malerier med portrætter af henholdsvis kronprinsesse Mary og dronning Margrethe hængende i de kongelige gemakker.

Katherine Scrivens Eje - født 1964 i Bristol i England - har en lang karriere bag sig som kunstmaler. Hun har haft mange udstillinger i sit hjemland og i Danmark. Nu boltrer hun sig i det store galleri på Harbæksgaard i Skovby sammen med sin mand entertainer Thomas Eje.

Katherine Scrivens Eje er nok mest kendt for sine silhuetter figurer som er inspireret af hulemalerier og nordisk minimalisme, men hun gør sig også i kongelige malerier.

Senest har hun været på Gråsten Slot, hvor dronning Margrethe tog imod Katherine Scrivens Eje, Thomas Eje og formanden for Gråsten Handelsstandsforening, Gunnar Hattesen. Dronningen modtog et maleri, hvor hun står på trappen ved Gråsten Slot.

- Maleriet er en gave fra handelsstandsforeningen som en tak for den glans, hun kaster over Gråsten hver sommer, når den kongelige familie holder sommerferie på Gråsten Slot. Det betyder rigtig meget for Gråsten, at dronning Margrethe, dronning Anne-Marie, prinsesse Benedikte og kronprinsfamilien kommer hvert eneste år i sommerferien, forklarer Gunnar Hattesen.