Sydals-Hallen trænger til renovering samtidig med, at der er for lidt plads. Derfor har bestyrelsens ansøgt Sønderborg Kommune om 39 millioner kroner til et renoveringsprojekt samt hal 2.

Tandslet: Drømmen og ambitionen om, at få Sydals-Hallen gjort større, mere moderne og med endnu flere tilbud til borgerne på Sydals lever videre, efter at ansøgningen om økonomisk støtte til projektet er sendt videre til efterårets budgetforhandlinger af udvalget for kultur, idræt, handel og turisme.

Hallen fik i foråret 170.000 kroner af samme udvalg til udarbejdelse af et projektforslag for hallen, som trænger til renovering samtidig med, der mangler plads. Hele projektet vil koste 39,4 millioner kroner. En ekstra hal, klatrevæg, legeområder for børn, en servicestation til cyklister, nye mødelokaler, nye omklædningsrum og et nyt cafeteriaområde er nogle af de elementer, som indgår i planerne for Sydals-Hallen.

- Sydals-Hallen er mere end en hal. Det er et omdrejningspunkt og samlingssted for børn og voksne på hele Sydals. Det skal hallen blive ved med at være, og derfor er det vigtigt, at de tilbud vil giver brugerne følger med tiden. Vi vil gerne have, at folk flytter til Sydals, og det vil vi gerne arbejde for sammen med kommunen, siger Henrik Høeg Fangel, der er Sydals-Hallens bestyrelsesformand.

Sydals-Hallen blev bygget i 1969 og består i dag af en stor hal samt en multihal. Især cafeteria og omklædningsrum er slidte. Desuden har hallen været overbooket i flere år, og hallen låner haltimer andre steder.