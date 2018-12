Syd Energi giver stor pose penge til Augustenborg-firma

Hvert år uddeler SE 15 millioner kroner. Største modtager var i sidste runde AquaNamic, der vil lagre energi i et underjordisk vandreservoir.

Augustenborg: SE Vækstpuljes største bevilling i denne runde lyder på 429.000 kroner.

De går til iværksættervirksomheden i Augustenborg, AquaNamic. Virksomheden er i gang med at færdigudvikle sit koncept, som går ud på at lagre energi i et underjordisk vandreservoir. Ved hjælp af en turbine kan 75 til 85 procent af den lagrede energi i vandet blive gendannet til elektricitet.

Konceptet vil sikre en energieffektiv, prismæssigt konkurrencedygtig og langtidsholdbar teknologi til opbevaring af vedvarende energi, som der er behov for i takt med, at produktionen af vedvarende energi stiger. Virksomheden forventer at skabe 15-20 nye arbejdspladser i Sønderborg-området.

Bag AguaNamic står den garvede iværksætter og erhvervsmand Asger Gramkov. Han stiftede i 1977 Agramkow Fluid Systems i Sønderborg. Den er i dag ejet af den tyske koncern Dürr.

I årets sidste bevillingsrunde hos SE Vækstpulje er der bevilget over seks millioner kroner. Pengene er gået til 61 projekter i SE's forsyningsområde i Syd- og Sønderjylland.