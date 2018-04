Svømmere hentede fire medaljer og en pokal

Sønderborg: De 251 bedste svømmere fra Jylland og Fyn har været samlet til Vestdanske årgangs mesterskaber på langbane i Holstebro. Svømmeklubben Sønderborg deltog med tre svømmere i årgangene 2003-2006. De kom hjem med fire medaljer.Clara Kapke, årgang 2006, svømmede sig til to sølvmedaljer. Der ud over blev det til flere andre gode placeringer, så Clara med at blive årgangens 4. bedste svømmer sammenlagt.

Ellen Jensen, årgang 2005, svømmede sig til en sølv- og en bronzemedalje. Hun endte på en 7.-plads sammenlagt.

Emil Neumann, årgang 2004, opnåede personlige rekorder i alle løb.

26 SKS-svømmere har deltaget i et DGI Pokalstævne i Nordborg. Efter hvert løb opgøres hvor mange point de enkelte svømmere har fået på baggrund af deres opnåede placeringer, og der var aldrig tvivl om, at den store pokal skulle med hjem til Sønderborg.Næste stævne for SKS er DGI Sprint stævne som afholdes på hjemmebane i Humlehøj Hallen søndag 6. maj.