Svinebonde vil opdrætte kaniner i stor stil

Nordals: Landmandsparret Karen og Jens Hansen har planer om at geare ned for deres produktion af grise og begynde at avle tusindvis af økologiske kaniner.

- Vi tror på, at kaninkød bliver den næste nye trend. Det er mega lækkert kød og fedtfattigt, siger de.

Danmark har tidligere haft tradition for at have kaninproduktion, men den har været lukket ned i mange år og i dag findes, der så godt som kun småavlere. I øjeblikket er begejstringen for kanin dog voksende både hos restaurationer og privatpersoner ifølge landbrugsbranchen.

Konkret vil landmandsparret etablere en stambesætning på deres gård på Nordals. Fra gården skal kaninerne fragtes ud til solcelleparker, som solenergiselskabet Better Energy har rundt om i Danmark.

- Kaniner og solcelleparker er bare en supergod kombination. Parkerne er indhegnet, kaninerne holder græsset nede, de får skygge og ly for rovfugle, siger Michael Vater, partner og direktør for forretningsudvikling i Better Energy, der ud over at lægge græs til, også skyder penge i projektet og er medejer i det nyetablerede selskab, der skal stå for kaninavlen.

Better Energy EcoPark, som konceptet kommer til at hedde, er pilotprojekt, som selskabet har arbejdet på i et par år.