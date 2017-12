Svin døde på vej til landmanden

Sydals: En flåde af redningskøretøjer satte onsdag formiddag kursen mod Mommarkvej på Sydals, hvor en grisetransport var væltet.

Det skete ved en jordvej ind mod en gårdejer tæt på Mommark, hvor anhængeren til et lastvognstræk lå væltet på den højre side. Et par hundrede grise lå døde eller så hårdt kvæstet, at de måtte aflives. De blev kørt væk på en stor maskine med en skovl foran. Andre af de overlevende grise blev kørt væk på vogne.

I alt var der cirka 900 svin i lastbilen med anhænger.

- Lastbilen var på vej ind med fedesvin til landmanden, da anhængeren kommer for langt ud i siden, hvor der er meget blødt. Så skrider den og vælter til sidst, fortæller indsatsleder Søren Kafton Simonsen.

Over et par hundrede meter på landevejen stod redningskøretøjer fra Sønderborg Brand & Redning Sydals Frivillige Brandværn og Falck med blå blink. Der var også tilkaldt biler med særligt frigørelsesværktøj for at få lugerne op ind til de døde, kvæstede og overlevende grise.

- Nej, ingen mennesker er kommet fysisk til skade, fortæller Søren Kafton Simonsen. Chaufføren var dog så rystet og chokeret, at han blev kørt til sygehuset til behandling for chok.

De døde dyr bliver kørt til Daka ved Løsning ved Hedensted, hvor de indgår i genanvendelsen til biodiesel og kød- og benmelsproduktion. Cirka halvdelen af dyrene i anhængeren var enten døde eller så kvæstede, at de måtte aflives af en dyrlæge, der straks blev kaldt til landbrugsejendommen.

- De bliver aflivet med en boltpistol, fortæller indsatslederen.

Det var ellers en dag på Brand & Redning i Sønderborg, hvor menuen netop stod på flæskesteg med brun sovs, at mandskab blev kaldt ud kort før spisetid.