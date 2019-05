Svigtende salg får indehaver til at lukke boligbutik

Sønderborg: Drømmen er brast for Heidi Meldgård, som for små to år siden kastede sig ud i at handle med brugskunst og møbler i Havekrukken på Alsgade.

- Der har nærmest ingen kunder været de seneste fem måneder. Jeg tror, det er nethandel, der har gjort en stor del. Mit indtryk er, at detailhandlen generelt er hårdt ramt, siger den 52-årige indehaver, der har datteren Sandra som ansat i butikken.

Hun lukker butikken hurtigst muligt og har derfor i gangsat et ophørsudsalg med store besparelser på alt.

- Når man tager penge med på arbejde, så holder det ikke længere. Jeg har kæmpet, men hvad skal vi gøre. Gejsten har også være faldende, siger Heidi Meldgård som i sidste uge i samråd med sin revisor tog den endelig beslutning om at lukke.

- Jeg er afklaret, men selvfølgelig også ked at det. Jeg har haft nogle dejlige stamkunder, som har støttet mig, men det var desværre ikke nok til at leve af det.

Lukningen rammer Thomas Ejes stedsøn Rick Scrivens, hvilket Heidi Meldgård er ked af. Hun er god veninde med den 25-årige mands mor Katherine Scrivens.

Sønnen fik derfor for en måneds tid siden fik lov til at indrette antikvitetsforretning i en selvstændig del af Havekrukken. Han rykker nu sin butik til Sydals.