Svend, Knud og Valdemar med Figaros

Jeg sidder endnu med et stort smil på læben. Så morsomt et stykke har jeg ikke set, siden jeg så "Ridderen uden frygt og dadler" på Folketeatret i København. Nå, så må det være nemt at være anmelder. Men nej, det er det faktisk ikke, for hvor er det svært at gengive essensen af morskaben. Men moret mig har jeg og med mig hele den fyldte teatersal. Meget fortjent sluttede aftenen med stående applaus.

Figaros er Danmarks mindste opera bestående af sangerne Hans Dueholm, Lisbeth Kjærulff og Kristian Jensen og pianisten Allan Dahl Hansen. De er alle skolede og dybt professionelle. Når man for nylig har slidt sig igennem en musical, hvor der var mere skingert skrål end skønsang, var det en fornøjelse og olie for øregangene at overvære Figaros udgave af Svend, Knud og Valdemar.

Og så var det endda hyle morsomt. Fordi de fire er så professionelle, evner de at gå ind og ud af hinandens roller, skifte kostumer i rasende fart og ubesværet at synge hele repertoiret: Fædrelandssange, børnesange, viser, folk, pop, jazz, musical, operette, operaarier - you name it - med den dygtige pianists akkompagnement.

Skuespillet er oprindeligt skrevet af Peter Fristrup i 1887. Det er skrevet som en farce på Kongemordet i Roskilde og Slaget på Grathe hede. Altså en historisk fortælling i fem changementer med indlagte sange- parallelt hermed handler stykket om en teatertrups mere eller mindre mislykkede forsøg på at opføre dette højhistoriske stykke.

Figaros har så lavet en parafrase over Fristrups over 100 år gamle stykke. De indleder løjerne med at introducere Unescos Den skaldede sangerinde. Unægtelig en anden genre, men alligevel helt i stykkets ånd, for den absurde tone er slået an.

Det er bragende skægt, for nu skal de så forestille at improvisere, da det går op for dem, at de har gang i det forkerte stykke. De må hive teknikeren ind, og de må være hinandens sufflør, hvilket afstedkommer mange herlige sprogmisforståelser, da de heller ikke er for sikre i læsningens kunst.

Hvad er Skøge Bugt, Nordens broderier? Alt bliver serveret i et tempo, så man må overgive sig simpelthen. Flere gange tænker man skolekomedie, spejdersketch og forsamlingshusdilettant (fakkeldansen og gravballescenen eksempelvis), så tosset og plat kan vitser og dialoger være, men musikken, sangen og tempoet vidner om utrolig professionalisme parret med sproglig ekvilibrisme, intelligens og charme. Fremsigelsen af hele kongerækken var en tongue twister af rang. Hvad kunne vi andet end klappe!!!

Overgangene mellem de fem changementer havde de sat kongehuset til at klare: Dronning Margrethes papirproblemer, kronprins Frederiks uldne tale og Marys herlige udsagn, den sidste klarede de kongelige gravhunde. Stemmeimitation og -diktion mestrer de også.

Jeg er fuld af beundring. Pingviner gik igen som et ledemotiv, og naturligvis fik vi de tre tenorer i kjole og hvidt. Da det jo er et dramatisk stykke var dødsscenerne fantastisk lange og varierede. Et sted måtte en kvik publikummer træde hjælpende til.

Til slut gik de frem på scenen og sang alle fire a cappella "I Danmark er jeg født" så rent og smukt helt uden komik og absurditet blot purt og rent. Det var fantastisk gjort efter al den morskab.

Behøver jeg at sige, at alle hjerter og stjerner er i hus?