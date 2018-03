Svar i Strandpromenade-sag trækker ud

Der kom ikke et svar inden påske på, hvad årsagen er til, at den 26 millioner kroner dyre strandpromenade i Sønderborg ikke kunne holdt til blæsevejr og højvande. Strandpromenade vil stå klar til turistsæsonen for alvor begynder.

Sønderborg: Det er snart et par uger siden, at en kombination af højvande og en kraftig kuling fra østnordøst tog pynten af Strandpromenaden ved Sønderborg Bugt. Danmarks mest omtalte strandpromenade til 26 millioner kroner sejlede nærmest væk på en strækning over et par hundred meter fra Vikingeklubben mod lystbådehavnen. Men hvad er der præcist sket? Hvem har ansvaret? Hvem skal betale for at får strandpromenaden fin igen - og ikke mindst sikre, at endnu en vinterstorm ikke tager de sorte saltvandsresistente klinker?

- Det er ikke noget nyt, siger Bjarke Eriksen, der er økonomidirektør i Sønderborg Kommune og udpeget til at udtale sig. Hidtil har både en afdelingsleder - der har taget møderne med Sønderborg Kommunes rådgiver, Cowi - udtalt sig. Det samme har anlægs- og driftschefen i kommunen. Men han ønsker ikke længere at udtale sig, og han ønsker heller ikke, at afdelingslederen fortæller noget.

- Vi afventer vores rådgivers vurdering af, hvad der er årsagen, og det jo ikke noget, man lige gør over en nat, siger Bjarke Eriksen.

- Men der er jo også gået nogle nætter. Den vurdering har I nu afventet i noget tid. Hvor kompliceret er det at vurdere, hvad der er sket med en strandpromenade, der vel er at sammenligne med en lang terrasse?

- Det kan jeg ikke svare på. Det er jo det, vi venter på, siger Bjarke Eriksen.

- Men hvor længe vil I vente. Vil der komme et svar, før der for alvor kommer turister?

- Vi arbejder på at der vil være en flot strandpromenade, når der kommer turister. Men vi har også den tilgang, at vi vil være sikre på, at det her ikke sker igen om et, to eller tre år, siger Bjarke Eriksen.