Svaner på afveje i trafikken

Sønderborg: På en gammel og kendt turistplakat fra København er der, som bekendt, en venlig betjent, som holder trafikken tilbage, så en andefamilie sikkert kan passere gaden.

Det var dog ingen politi til at hjælpe et par svaner med unger, der forleden havde sat sig for at gå tur på vejen i krydset ved Mc Donald. Dagen før havde de spadseret rundt i krydset ved Damgade/Ringgade, hvor Pernille Skipper Petersen havde set og fotograferet dem.

Dagny Nielsen, der arbejder i Baby Sam i Stenager Centret kom dog svanefamilien til undsætning og skrev efterfølgende på sin facebook-profil:

"Tak til dem der hjalp sammen med mig at få hele familien i sikkerhed. Og tak til Bones og Mc Donald for at jeg måtte få lidt brød til at lokke med".