Sushikrig i Sønderborg: Nu kommer restaurant nummer fem

Sønderborg: Hvor man for ikke så mange år siden skulle til landets største byer for at opstøve en sushirestaurant, er der nu anderledes adgang til den japanske spise flere steder. Således er Sønderborg på vej til at få sin femte af slagsen, når kæden Sushimania åbner i Jernbanegade 26 omkring årsskiftet.

- Der er 23 i landet, hvor jeg med den her i Sønderborg åbner min femte, forklarer Sheriff Maati, som bor i Herning, hvor han også driver hele to samt en i Holbæk og en i Holstebro.

- I Holbæk er der faktisk seks sushi'er. Jeg tror, det handler om, at det er sundt og nem mad, der ligger let i maven, tilføjet Maati, der planlægger at åbne omkring nytår.

Lokalet bliver indrettet med omkring 18 siddepladser og et åbent køkken, hvor man kan se de ansatte tilberede sushien.

- Vi bruger i øvrigt kun fisk fanget bæredygtigt og gør det muligt for folk at mikse mellem sushi i fire forskellige prisklasser, tilføjer Sheriff Maati.